Nghi vấn xuất hiện 'bác sĩ giả' vào khu cách ly ở TP.HCM chữa cho F0, cơ quan chức năng 'ráo riết' vào cuộc

Xã hội 22/02/2022 10:15

Các cơ quan chức năng tại TP.HCM đang vào cuộc điều tra, xử lý thông tin vụ việc giả bác sĩ vào 1 khu điều trị ở TPHCM chữa trị cho F0.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, từ tháng 7/2021, một bác sĩ dỏm đã tham gia phục vụ điều trị, cấp phát thuốc, ký các loại giấy tờ chuyển viện, báo tử vong của các ca F0… tại khu cách ly tập trung và điều trị người bệnh COVID-19 ở Trường CĐ Điện lực TP.HCM (quận 12, TP.HCM).

Theo đó, đối tượng N.Q.K. đã làm giả thẻ sinh viên khoa Y để được nằm trong danh sách 8 sinh viên được gửi đến UBND quận 12 để hỗ trợ phòng chống dịch. Người này sau đó bỗng dưng... trở thành bác sĩ khi tự nhận là bác sĩ nội trú Trường Đại học Y Dược TP.HCM, đã tham gia phục vụ điều trị, cấp phát thuốc, ký các loại giấy tờ chuyển viện, báo tử vong của các ca F0.

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Đối tượng N.Q.K. - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Cụ thể, K. đã ký các văn bản như: Báo cáo tử vong của các ca F0 tại khu cách ly; giấy chuyển tuyến điều trị ca F0... Trong đó ghi rõ chức danh của K. là "Bác sĩ điều trị Ths. Bs N.Q.K.", kèm chữ ký.

Trong quá trình công tác, vị "bác sĩ dỏm" này đã hỗ trợ cứu sống một ca trở nặng bằng cơ số thuốc có trong khu cách ly, trước khi bệnh nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

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K có tên trong danh sách sinh viên và thành 'thạc sĩ - bác sĩ điều trị' ký vào giấy chuyển viện - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Đáng chú ý, trên một tờ báo chuyên về sức khỏe cũng đã có bài viết giới thiệu về vị "bác sĩ" này như một tấm gương cứu người nguy kịch trong khu cách ly tập trung.

Liên quan đến vụ việc giả bác sĩ, theo Lao Động, phía Trường Đại học Y Dược TP.HCM cũng cho biết qua kiểm tra thì không có người nào tên N.Q.K từng công tác, làm việc tại trường hay là sinh viên theo học tại trường tính đến thời điểm hiện tại. Theo nguồn tin này, vụ việc đã được quận 12 nắm bắt và đã tiến hành xử lý. 

Theo Tuổi Trẻ Online sáng 22/2, PGS.TS Tăng Chí Thượng cho biết đã nắm được thông tin vụ việc một người giả danh là sinh viên Trường ĐH Y dược để có tên trong danh sách tình nguyện viên phục vụ ở khu cách ly tập trung tại Q.12 (TP.HCM) mà báo Pháp Luật TP.HCM nêu. 

Trước mắt, theo ông Thượng, đơn vị đã giao thanh tra sở phối hợp với Trường ĐH Y dược TP.HCM, khu cách ly tập trung và điều trị người bệnh COVID-19 ở Trường CĐ Điện lực TP.HCM (Q.12) vào cuộc xác minh. "Quan điểm của Sở Y tế TP.HCM là cái gì sai phạm, giả dối, nếu cần phối hợp với công an phải xác minh xử lý nghiêm" - ông Thượng khẳng định.

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Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho hay giấy khen cho "bác sĩ Nguyễn Quốc Khiêm" là làm giả - Ảnh: Tuổi Tr

Về trách nhiệm của Sở Y tế TP.HCM trong việc rà soát chuyển nhân sự chống dịch đến các cơ sở, ông Thượng cho rằng Trường ĐH Y dược TP.HCM có trách nhiệm rà soát lại. Trong bối cảnh dịch căng thẳng thời gian trước, Sở Y tế TP.HCM tin tưởng danh sách do các trường cung cấp.

"Quan trọng lúc này phải xác định rõ mục đích cuối cùng của người xưng bác sĩ này là gì? Hậu quả gây ra ra sao? Thời điểm dịch bệnh căng thẳng như thời chiến, việc tình nguyện viên xung phong chống dịch cứu người là việc rất tốt. Chỉ có điều nếu lạm dụng là bác sĩ để lấy tiền bạc thì phải xử lý" -  ông Thượng nói thêm.

Lãnh đạo Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết sẽ có ngay văn bản gửi Sở Y tế TP.HCM và các cơ quan liên quan xác minh, làm rõ và tìm hướng xử lý vụ “bác sĩ K.M”. 

Vụ việc hy hữu này được chuyên gia trong ngành cho rằng do thời điểm cần nhu cầu nhân lực quá lớn, số lượng bệnh nhân lớn, nhiều nhân lực đến làm việc theo lời kêu gọi tình nguyện. Việc kiểm tra các thủ tục về hồ sơ, chứng chỉ hành nghề có thể không đầy đủ. 

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Từ khóa:   mạo danh bác sĩ TP.HCM khu điều trị F0

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