Hà Nội ngày 20/2: Kỷ lục ghi nhân hơn 5.000 ca mắc Covid-19, có 1.518 trướng hợp trong cộng đồng

Tối 20/2, Sở Y tế Hà Nội thông tin trên địa bàn đã phát hiện thêm 5.102 trường hợp dương tính với Covid-19. Đây là số ca mắc kỷ lục từ trước đến nay được ghi nhận.

Theo Hà Nội mới, Sở Y tế Hà Nội thông tin, tính từ 18h ngày 19/2 đến 18h ngày 20/2, trên địa bàn thành phố ghi nhận 5.102 ca Covid-19 (tăng 233 ca so với ngày trước đó), trong đó có 1.518 ca cộng đồng; 3.584 ca đã cách ly. Đây là số ca mắc kỷ lục từ trước đến nay được ghi nhận tại Hà Nội.

Cụ thể, 5.102 bệnh nhân phân bố tại 471 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoài Đức (330), Nam Từ Liêm (315), Sóc Sơn (306), Bắc Từ Liêm (292), Long Biên (221), Chương Mỹ (217), Hai Bà Trưng (190), Thạch Thất (188), Hà Đông (175), Thanh Trì (174), Đống Đa (174).

Như vậy, cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4, tính từ ngày 29/4/2021 đến nay là 201.518 ca.

Cũng theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến hết ngày 19-2, toàn thành phố có 181.222 F0 đang điều trị, theo dõi. Trong đó, hơn 175.000 F0 điều trị tại nhà và 1.260 ca điều trị tại cơ sở thu dung của thành phố và các quận, huyện. Như vậy, số ca Covid-19 nhẹ, không triệu chứng ở Hà Nội chiếm 97,3% tổng số ca đang điều trị, theo dõi.

Trong 2,7% còn lại (tương đương 4.752 ca), có 353 ca điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; và 4.399 F0 điều trị tại các bệnh viện của Thủ đô (gồm tầng 2 và 3). Ngày 19-2, thành phố ghi nhận 15 ca mắc Covid-19 tử vong. Như vậy, tổng số ca tử vong do Covid-19 tính từ ngày 29-4-2021 cho đến nay tại Hà Nội là 908 người.

Theo Dân Trí, Sở Y tế Hà Nội cũng khuyến cáo, người dân trên địa bàn thành phố khi có một trong các biểu hiện như: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác, mất khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh Covid-19, hoặc liên hệ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội qua số điện thoại (0969.082.115 hoặc 0949.396.115) để được tư vấn.

Ngày 20/2, Việt Nam ghi nhận ca 47.200 nhiễm COVID-19, Hà Nội dẫn đầu với 5.102 trường hợp Tính từ 16h ngày 19/02 đến 16h ngày 20/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 47.200 ca nhiễm mới, trong đó 8 ca nhập cảnh và 47.192 ca ghi nhận trong nước.

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