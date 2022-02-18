Liên quan đến vụ nổ súng ở Thái Nguyên, bác sĩ điều trị tiết lộ, sáng ngày 18/2, bệnh nhân đã tỉnh và nói được một số câu, nhưng hiện tại đang bị liệt nửa người, vẫn phải dùng máy thở và sử dụng thuốc trợ tim.

Theo chia sẻ thông tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, liên quan đến vụ nổ súng ở Thái Nguyên bởi hàng xóm do mâu thuẫn chuyện vay nợ tiền bạc, ngày 18/2, bác sĩ Đặng Quang Dũng - Trưởng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, tình trạng của bệnh nhân Phạm Thị Đoàn (41 tuổi, trú tại xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) đã có những chuyển biến tích cực. Sáng nay, bệnh nhân đã tỉnh và nói được một số câu, nhưng hiện tại đang bị liệt nửa người, vẫn phải dùng máy thở và sử dụng thuốc trợ tim.

Tiên lượng của bệnh nhân đã tốt hơn so với lúc mới nhập viện. Nạn nhân sống sót trong vụ nổ súng ở Thái Nguyên - Ảnh: VietNamNet Trước đó, theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, bác sĩ trực tiếp điều trị cho bà Đoàn cho biết, kho bà được nhập viện, phía bệnh viện xác định đây là trường hợp đặc biệt và áp dụng ngay quy trình "báo động đỏ" để cứu chữa nạn nhân. Cụ thể, bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã huy động các khoa Cấp cứu, Phẫu thuật thần kinh và khoa Huyết học truyền máu cùng hội chẩn, vừa phẫu thuật xử lý vết thương, vừa hồi sức, vừa truyền máu cho bà Đoàn vì số lượng máu chảy qua vết do thương hỏa khí gây ra là rất lớn.

Tại thời điểm nhập viện, bà Đoàn đang trong tình trạng hôn mê với một vết thương ở vùng thái dương, có tổn thương não. Sau khi tiến hành hồi sức cho bệnh nhân ngay tại khoa Cấp cứu, bà Đoàn được y bác sĩ chuyển thẳng lên phòng mổ, phẫu thuật lấy viên đạn ra. Hiện trường vụ án thương tâm - Ảnh: Thanh Niên Theo báo Thanh Niên đưa tin trước đó, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, khoảng 9h50 ngày 15/2, trong lúc ông Lê Văn Tới (51 tuổi) và bà Phạm Thị Đoàn (51 tuổi, vợ ông Tới, cùng trú xóm Tân Tiến) đang xây tường rào cho gia đình con trai là anh Lê Văn Vinh (30 tuổi, trú xóm Tân Tiến) thì bị Lê Văn Hữu (41 tuổi, trú xóm Tân Tiến) đứng trên tầng 2 nhà Hữu dùng súng bắn. Sau khi vụ việc xảy ra, ông Tới tử vong tại chỗ, bà Đoàn bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Thái Nguyên. Sau khi bắn vợ chồng ông Tới, Hữu dùng súng tử tự. Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Vụ nổ súng ở Thái Nguyên: Tiết lộ tình trạng sức khỏe của người vợ bị đạn xuyên thái dương Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa thông tin tình trạng sức khỏe của bà Phạm Thị Đoàn - nạn nhân thứ hai trong vụ bị sát hại bằng súng ở Thái Nguyên bởi hàng xóm do mâu thuẫn chuyện vay nợ tiền bạc.

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