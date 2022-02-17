Hậu quả, ông T. tử vong tại chỗ; bà Đ. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Sau khi nổ súng bắn vợ chồng ông Tới thương vong, Hữu liền dùng súng tự sát. Bước đầu, cơ quan công an xác định Hữu và các nạn nhân có mâu thuẫn trong việc vay nợ tiền bạc; từ đó dẫn tới vụ án mạng kinh hoàng.

Theo Dân Trí, theo Dân Trí, trước đó, công an tỉnh Thái Nguyên đang phối hợp cùng các bên liên quan để điều tra nguyên nhân vụ nổ súng khiến bà Phạm Thị Đ. cùng chồng là ông Lê Văn T. (SN 1971, ở xóm Tân Tiến) thương vong. Khi 2 vợ chồng ông Tới đang xây tường rào cho gia đình con trai thì bị Lê Văn Hữu (SN 1981, hàng xóm) đứng trên tầng 2 nhà Hữu cầm súng bắn.

Theo luật sư, với diễn biến sự việc cho thấy, hung thủ gây án là hàng xóm của nạn nhân, với hai phát súng nhằm mục đích tước đoạt tính mạng của hai nạn nhân, một người đã chết, một người nguy kịch, bởi vậy dưới góc độ pháp lý đây là hành vi giết người. Trường hợp hung thủ đã chết thì cơ quan điều tra vẫn khởi tố vụ án hình sự về tội giết người để tiến hành điều tra, trường hợp hung thủ là người phạm tội duy nhất đã chết, không còn đồng phạm khác thì cơ quan điều tra sẽ đình chỉ điều tra vụ án này.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết: Khi xảy ra vụ án mạng, cơ quan có thẩm quyền phải tiến hành các biện pháp xác minh, kiểm tra nhằm làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ việc, xác định có đồng phạm hay không, xác định nguồn gốc khẩu súng từ đâu mà có… Sau đó, sẽ căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, đánh giá để đưa ra kết luận có khởi tố hay không khởi tố vụ án hình sự.

Tuy nhiên khởi tố vụ án là việc bắt buộc phải làm để có căn cứ tiến hành các hoạt động điều tra, làm sáng tỏ vụ việc để giải quyết theo quy định pháp luật.

Luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn luật sư TP.Hà Nội - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Luật sư Cường cho rằng, trong trường hợp hung thủ gây ra cái chết để cho 1 nạn nhân và một nạn nhân bị thương tích, đồng thời hung thủ gây án đã tự tử thì người này không bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì đã chết. Tuy nhiên, trách nhiệm bồi thường thiệt hại vẫn sẽ được đặt ra. Gia đình nạn nhân có quyền yêu cầu những người thừa kế của hung thủ phải bồi thường thiệt hại đã gây ra cho nạn nhân.

Thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa, tiền công người chăm sóc nạn nhân với nạn nhân đang cấp cứu, tiền tổn thất về tinh thần và chi phí mai táng đối với nạn nhân đã tử vong. Những người thừa kế của nạn nhân hung thủ có trách nhiệm sử dụng tài sản do đối tượng gây án để lại để bồi thường cho gia đình nạn nhân. Sau khi bồi thường thiệt hại cho nạn nhân và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác mà còn tài sản thì số tài sản dư thừa mới chia thừa kế cho các thừa kế của hung thủ trong vụ án này theo quy định của pháp luật thừa kế.

Trường hợp quá trình điều tra có căn cứ cho thấy ngoài hung thủ gây án đã chết thì còn có người khác đồng phạm giúp sức, xúi giục hoặc vi phạm quy định về quản lý vũ khí thì sẽ xử lý hình sự đối với những người này về các tội danh tương ứng.

Thời gian gần đây không ít những vụ việc tranh chấp dân sự không được giải quyết kịp thời, triệt để dẫn đến án mạng xảy ra. Bởi vậy trong những vụ việc như thế này, luật sư cho rằng cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đoàn thể phải của chính quyền địa phương trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, trong việc thực hiện công tác hòa giải cơ sở, nếu có vi phạm thì có thể kỷ luật, thậm chí thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự để giảm thiểu những vụ việc đau lòng như vậy có thể xảy ra.

Ngoài ra, cơ quan chức năng sẽ làm rõ khẩu súng mà đối tượng sử dụng để sát hại nạn nhân là loại súng gì, trường hợp kết quả giám định xác định đây là súng quân dụng thì sẽ làm rõ nguồn gốc khẩu súng này từ đâu mà ra, công tác quản lý vũ khí được thực hiện như thế nào, trường hợp có sai phạm thì phải xử lý theo quy định pháp luật.