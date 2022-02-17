Liên quan đến vụ nổ súng gây xôn xao dư luận những ngày qua, mới đây, con dâu của nạn nhân đã lên tiếng tiết lộ nhiều chi tiết liên quan đến sự việc.

Liên quan đến vụ nổ súng ở Thái Nguyên ngày 15/2 vừa qua, được biết, theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, chị M. (con dâu ông Tới - nạn nhân tử vong trong vụ việc) kể, 2 vợ chồng chị sinh sống cùng bố mẹ nhưng do công việc đi làm xa nên phải ở lại nội trú, ít có thời gian ở nhà chỉ cuối tuần mới về. Lúc bi kịch xảy ra, vợ chồng chị đi làm không có mặt ở nhà. Chị cho biết, trước đây gia đình đã từng bị Lê Văn Hữu (người nổ súng rồi tự sát) đã đe dọa nhiều lần nhưng mọi người đều đi làm xa nên không muốn làm căng thẳng. Đỉnh điểm là vào trước Tết Nhâm Dần, bố chồng chị M. bị Hữu dùng dao chém rách áo nhưng may mắn chạy được. Sau sự việc trên gia đình đã trình báo chính quyền địa phương.

"Ông Hữu đã vác dao đến đe doạ gia đình một lần nhưng bố tôi bảo là làng xóm thì giải quyết tình cảm không nghĩ là đến mức độ như thế. Sau đó, ngày nào ông ấy cũng ngồi ở nhà chửi sang. Trước đây, chồng tôi cũng có chơi bời và 2 người (chồng chị M. và Lê Văn Hữu) có cho nhau vay tiền nhưng vay bằng mồm, đến lúc trả thì cũng trả bằng mồm. Tuy nhiên người ta (Hữu) lại là người lật lẹo trả rồi bảo chưa bởi lúc vay mượn bằng mồm không có giấy tờ gì..." - chị M. kể. Chị M. khẳng định việc vay mượn giữa chồng mình và Hữu là nói miệng, không có giấy tờ gì. Số tiền vay mượn khoảng 10-20 triệu, phái chị M. đã trả đủ cả gốc và lãi cho Hữu trong nhiều lần nhưng do không có giấy tờ chứng minh nên Hữu luôn cho rằng anh T. chưa trả đủ tiền.

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ việc - Ảnh: VietNamNet Bên cạnh đó, lãnh đạo Công an huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) cho biết, loại súng mà Lê Văn Hữu dùng để bắn chết hàng xóm rồi tự sát là súng quân dụng. Theo vị này, khẩu súng Hữu dùng gây án trôi nổi trên thị trường, hiện chưa xác định được hung thủ lấy từ đâu. Lê Văn Hữu chưa từng được đào tạo về súng, cũng chưa tham gia nghĩa vụ quân sự hay dân quân tự vệ. Theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Dân Tiến, trước đây qua nắm bắt của quần chúng nhân dân, nhiều lần công an xã đã tới tuyên truyền, vận động Lê Văn Hữu nếu có súng thì giao nộp nhưng Hữu không thực hiện. Như đã đưa tin trước đó, theo Dân Trí, trước đó, công an tỉnh Thái Nguyên đang phối hợp cùng các bên liên quan để điều tra nguyên nhân vụ nổ súng khiến bà Phạm Thị Đoàn cùng chồng là ông Lê Văn Tới (SN 1971, ở xóm Tân Tiến) thương vong. Khi 2 vợ chồng ông Tới đang xây tường rào cho gia đình con trai thì bị Lê Văn Hữu (SN 1981, hàng xóm) đứng trên tầng 2 nhà Hữu cầm súng bắn. Hình ảnh bà Đoàn được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên - Ảnh: Dân Trí Hậu quả, ông Tới tử vong tại chỗ; bà Đoàn bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Sau khi nổ súng bắn vợ chồng ông Tới thương vong, Hữu liền dùng súng tự sát. Bước đầu, cơ quan công an xác định Hữu và các nạn nhân có mâu thuẫn trong việc vay nợ tiền bạc; từ đó dẫn tới vụ án mạng kinh hoàng.

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