Những hình ảnh cuối cùng của nam sinh được camera ghi lại trước khi 'ra đi' vào 4h sáng: Hành trình có nhiều điểm 'lạ'

Liên quan đến vụ việc nam sinh mất tích và tử vong khi nhập học, những hình ảnh cuối cùng của nạn nhân được camera an ninh ghi lại khiến nhiều người xót xa.
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Liên quan đến vụ nam sinh Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định) mất tích và tử vong khi nhập học, theo VietNamNet, được biết trong nỗ lực gia đình tìm kiếm tung tích của Nghĩa những ngày qua, có xin trích xuất hình ảnh camera an ninh dọc hành trình nam sinh này di chuyển.
Gia đình có thông tin về hình ảnh camera an ninh ghi nhận được tại một cây xăng ở Bình Thuận, cho thấy Nghĩa đã xuống xe tại đây nhưng rồi lại lên xe, tiếp tục di chuyển.
Theo Tuổi Trẻ, trích xuất dữ liệu từ bến xe Miền Đông, thượng tá Trần Văn Hiếu - trưởng Phòng cảnh sát hình sự - cho hay sáng 12/2, khi Nghĩa đến bến xe Miền Đông thì không liên lạc với người nhà, mà đi xe ôm đến Đại học Công nghệ - Hutech (quận Bình Thạnh). Sau đó, Nghĩa đi xe ôm khác đi đến địa điểm khác ở đường D2.
Nghĩa đi bộ đến một khách sạn trên đường Ung Văn Khiêm, sau đó thuê phòng tại đây nghỉ ngơi. Đến 3h55 ngày 13/2, Nghĩa rời khách sạn, mang theo balô hướng về khu Tân Cảng. Công an ghi nhận nạn nhân đi đến hẻm 243 đường Ung Văn Khiêm, rồi đi ra hướng ra sông Sài Gòn.
4h sáng 13/2, Nghĩa đã đi ra hướng bờ sông, camera khu vực này ghi nhận Nghĩa đã tự tử.
Quá trình khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, Nghĩa chết do ngạt nước, trong balô đeo sau lưng có một cục đá 10kg. Nguyên nhân tử vong của nạn nhân đang được điều tra, làm rõ.
Về sự ra đi của Nghĩa, gia đình em vô cùng đau xót. Theo Tổ Quốc, cơ quan công an TP.HCM bước đầu xác định chưa có dấu hiệu án mạng. Tuy nhiên, gia đình vẫn có những điểm thắc mắc về cái chết của Nghĩa.
"Chúng tôi chưa hiểu vì sao nam sinh viên này đi xe ôm đến khu vực Trường ĐH Công nghệ TP.HCM như lời người chạy xe ôm kể trong khi Nghĩa là sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM" - đại diện gia đình thắc mắc.