Vụ nữ sinh 14 tuổi mất tích "bí ẩn" ở Nghệ An: Cô gái đã được tìm thấy, nguyên nhân vụ việc khiến ai cũng bất ngờ

Xã hội 16/02/2022 16:24

Liên quan đến vụ việc nữ sinh 14 tuổi mất tích bí ẩn, sau 12 ngày tìm kiếm, cơ quan công an đã tìm thấy cô gái và làm thủ tục bàn giao về cho gia đình. Nguyên nhân sự việc cũng được người trong cuộc tiết lộ.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh 14 tuổi mất tích "bí ẩn", theo Tổ Quốc, chiều ngày 16/2, lãnh đạo Công an thị trấn Quỳ Hợp (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cho biết, sau 2 ngày tổ chức tìm kiếm, đơn vị này đã tìm thấy thiếu nữ Nguyễn Thị Y.N. (SN 2008, trú khối Bắc Hồ, thị trấn Quỳ Hợp) mất tích hơn 12 ngày qua.

Theo đó, khoảng 21h đêm 15/2, sau khi sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã tìm thấy cháu Y.N. khi đang ở nhà một người bạn trú trên địa bàn huyện Quỳ Hợp. Cơ quan công an sau đó đã đến tận nơi đưa Y.N. về trụ sở công an sau đó làm thủ tục bàn giao lại cho gia đình để chăm sóc.

"Tâm lý Y.N. vẫn bình thường. Khi hỏi lý do thì cháu nói buồn chuyện gia đình, ở nhà buồn nên đi chơi theo bạn" - lãnh đạo Công an thị trấn Quỳ Hợp chia sẻ.

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Công an làm thủ tục bàn giao Y.N. về cho gia đình quản lý, chăm sóc - Ảnh: Tổ Quốc

Cô ruột của Y.N. chia sẻ nhờ cơ quan công an nên gia đình đã đón được cháu về nhà. Hiện gia đình vẫn chưa nói chuyện với Y.N. để tìm hiểu lý do mất tích mấy ngày qua. Thời gian tới, người cô ruột sẽ đón cháu N. xuống thành phố Vinh để chăm sóc.

Như đã đưa tin trước đó, theo VOV, vào khoảng 20h tối ngày 3/2 (tức mùng 3 Tết), Y.N. xin bà ngoại đi chơi cùng bạn. Đến tối cùng ngày không thấy N. về nhà, gia đình đã liên lạc vào số điện thoại của em nhưng đều không được.

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Y.N. là thiếu nữ đã mất tích bí ẩn suốt nhiều ngày qua - Ảnh: VOV

Lúc này, gia đình nghi có chuyện chẳng lành, nên đã đăng tải hình ảnh, thông tin của thiếu nữ lên mạng xã hội để nhờ tìm kiếm, giúp đỡ. Suốt nhiều ngày qua, người thân gia đình cũng đã tổ chức tìm kiếm nhiều nơi, đến nhà những người bạn để tìm kiếm nhưng không có tung tích gì. Sau đó, phía gia đình đã trình báo sự việc lên Công an thị trấn Quỳ Hợp để nhờ vào cuộc giúp đỡ tìm kiếm.

Bên cạnh đó, Tổ Quốc đưa tin, vào trưa 15/2, người cô ruột của Yến Nhi cho biết, qua liên lạc một số người thì gia đình biết được Yến Nhi và một người tên D. (trú huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) quen biết và yêu nhau. Khi người cô liên lạc, thanh niên tên D. này xác nhận có gặp Yến Nhi vào ngày 3 và 4/2. Tuy nhiên hiện tại không biết hiện Nhi đang ở đâu.

"Gia đình đã trình báo thông tin này cho cơ quan công an. Hiện công an cũng đang xác minh và tìm kiếm giúp gia đình. Chúng tôi lo cháu đã bị bạn bè xấu rủ rê đi" - người cô ruột của Yến Nhi chia sẻ trước đó.

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Vào tối mùng 3 Tết, Yến Nhi (sinh năm 2008, trú khối Bắc Hồ, thị trấn huyện Quỳ Hợp) xin đi chơi cùng bạn rồi mất tích bí ẩn.

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