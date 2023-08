Liên quan đến vụ việc nữ sinh 14 tuổi mất tích "bí ẩn", theo Tổ Quốc, chiều ngày 16/2, lãnh đạo Công an thị trấn Quỳ Hợp (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cho biết, sau 2 ngày tổ chức tìm kiếm, đơn vị này đã tìm thấy thiếu nữ Nguyễn Thị Y.N. (SN 2008, trú khối Bắc Hồ, thị trấn Quỳ Hợp) mất tích hơn 12 ngày qua.

Theo đó, khoảng 21h đêm 15/2, sau khi sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã tìm thấy cháu Y.N. khi đang ở nhà một người bạn trú trên địa bàn huyện Quỳ Hợp. Cơ quan công an sau đó đã đến tận nơi đưa Y.N. về trụ sở công an sau đó làm thủ tục bàn giao lại cho gia đình để chăm sóc.