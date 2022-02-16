Nghệ An: Nữ sinh 14 tuổi mất tích bí ẩn gần 2 tuần, gia đình cầu cứu công an

Xã hội 16/02/2022 09:16

Vào tối mùng 3 Tết, Yến Nhi (sinh năm 2008, trú khối Bắc Hồ, thị trấn huyện Quỳ Hợp) xin đi chơi cùng bạn rồi mất tích bí ẩn.

Theo chia sẻ thông tin từ VOV, vào ngày 15/2, Công an thị trấn Quỳ Hợp (huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận trình báo của một gia đình trên địa bàn về việc có người thân bị mất tích. Hiện, cơ quan chức năng đang phối hợp cùng gia đình tìm kiếm một nữ sinh 14 tuổi trên địa bàn mất tích nhiều ngày nay.

nu sinh 14 tuoi
Yến Nhi thiếu nữ đã mất tích bí ẩn suốt nhiều ngày qua - Ảnh: VOV

Trước đó, theo vào khoảng 20h tối ngày 3/2 (tức mùng 3 Tết), Nguyễn Thị Yến Nhi (Sinh năm 2008, trú khối Bắc Hồ, thị trấn huyện Quỳ Hợp) xin bà ngoại đi chơi cùng bạn. Đến tối cùng ngày không thấy Yến Nhi về nhà, gia đình đã liên lạc vào số điện thoại của em nhưng đều không được.

Lúc này, gia đình nghi có chuyện chẳng lành, nên đã đăng tải hình ảnh, thông tin của thiếu nữ lên mạng xã hội để nhờ tìm kiếm, giúp đỡ. Suốt nhiều ngày qua, người thân gia đình cũng đã tổ chức tìm kiếm nhiều nơi, đến nhà những người bạn để tìm kiếm nhưng không có tung tích gì. Sau đó, phía gia đình đã trình báo sự việc lên Công an thị trấn Quỳ Hợp để nhờ vào cuộc giúp đỡ tìm kiếm.

Thời điểm đi chơi cùng bạn, Nhi mặc quần jean áo phông, bên ngoài khoác áo khoác màu đen cổ sọc trắng. Đồng thời, gia đình thông tin thêm đặc điểm nhận dạng của Yến Nhi: Cao 1m55, nặng 45kg, tóc đen ngang vai. Khi đi cháu Nhi mặc áo khoác màu đen cổ áo có sọc trắng, bên trong áo phông màu trắng, quần Jeans màu xanh.

nu sinh 14 tuoi 1
Thông báo truy tìm Yến Nhi của Công an thị trấn Quỳ Hợp - Ảnh: Tổ Quốc

 

Bên cạnh đó, Tổ Quốc đưa tin, vào trưa 15/2, người cô ruột của Yến Nhi cho biết, qua liên lạc một số người thì gia đình biết được Yến Nhi và một người tên D. (trú huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) quen biết và yêu nhau. Khi người cô liên lạc, thanh niên tên D. này xác nhận có gặp Yến Nhi vào ngày 3 và 4/2. Tuy nhiên hiện tại không biết hiện Nhi đang ở đâu.

"Gia đình đã trình báo thông tin này cho cơ quan công an. Hiện công an cũng đang xác minh và tìm kiếm giúp gia đình. Chúng tôi lo cháu đã bị bạn bè xấu rủ rê đi", người cô ruột của Yến Nhi chia sẻ và cho biết, những ngày qua gia đình gọi điện vào số máy của Yến Nhi thì đều có người bấm tắt máy. Có lần dùng số lạ gọi vào thì có người đàn ông nghe máy rồi tắt.

Hiện tại, sau nhiều ngày tìm kiếm nhưng vẫn không có tin tức, người thân đã tải hình ảnh, thông tin của Nhi lên mạng xã hội nhờ giúp đỡ tìm kiếm. Tuy nhiên, Yến Nhi vẫn bặt vô âm tín trong gần 2 tuần qua. 

Xót xa với gia cảnh của nam sinh viên mất tích, tìm thấy khi đã tử vong: 'Gia đình gom góp chỉ được 1,5 triệu đồng cho con vào TP.HCM'

Xót xa với gia cảnh của nam sinh viên mất tích, tìm thấy khi đã tử vong: 'Gia đình gom góp chỉ được 1,5 triệu đồng cho con vào TP.HCM'

Do hoàn cảnh khó khăn, gia đình chỉ có thể gom góp được 1,5 triệu đồng cho nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định) lần đầu một mình đến TP.HCM nhập học.

Xem thêm
Từ khóa:   nữ sinh 14 tuổi thiếu nữ 14 tuổi mất tích Nghệ An

TIN MỚI NHẤT

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Đời sống 18 phút trước
3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số