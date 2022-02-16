Vào tối mùng 3 Tết, Yến Nhi (sinh năm 2008, trú khối Bắc Hồ, thị trấn huyện Quỳ Hợp) xin đi chơi cùng bạn rồi mất tích bí ẩn.

Theo chia sẻ thông tin từ VOV, vào ngày 15/2, Công an thị trấn Quỳ Hợp (huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận trình báo của một gia đình trên địa bàn về việc có người thân bị mất tích. Hiện, cơ quan chức năng đang phối hợp cùng gia đình tìm kiếm một nữ sinh 14 tuổi trên địa bàn mất tích nhiều ngày nay. Yến Nhi thiếu nữ đã mất tích bí ẩn suốt nhiều ngày qua - Ảnh: VOV Trước đó, theo vào khoảng 20h tối ngày 3/2 (tức mùng 3 Tết), Nguyễn Thị Yến Nhi (Sinh năm 2008, trú khối Bắc Hồ, thị trấn huyện Quỳ Hợp) xin bà ngoại đi chơi cùng bạn. Đến tối cùng ngày không thấy Yến Nhi về nhà, gia đình đã liên lạc vào số điện thoại của em nhưng đều không được.

Lúc này, gia đình nghi có chuyện chẳng lành, nên đã đăng tải hình ảnh, thông tin của thiếu nữ lên mạng xã hội để nhờ tìm kiếm, giúp đỡ. Suốt nhiều ngày qua, người thân gia đình cũng đã tổ chức tìm kiếm nhiều nơi, đến nhà những người bạn để tìm kiếm nhưng không có tung tích gì. Sau đó, phía gia đình đã trình báo sự việc lên Công an thị trấn Quỳ Hợp để nhờ vào cuộc giúp đỡ tìm kiếm. Thời điểm đi chơi cùng bạn, Nhi mặc quần jean áo phông, bên ngoài khoác áo khoác màu đen cổ sọc trắng. Đồng thời, gia đình thông tin thêm đặc điểm nhận dạng của Yến Nhi: Cao 1m55, nặng 45kg, tóc đen ngang vai. Khi đi cháu Nhi mặc áo khoác màu đen cổ áo có sọc trắng, bên trong áo phông màu trắng, quần Jeans màu xanh.

Thông báo truy tìm Yến Nhi của Công an thị trấn Quỳ Hợp - Ảnh: Tổ Quốc Bên cạnh đó, Tổ Quốc đưa tin, vào trưa 15/2, người cô ruột của Yến Nhi cho biết, qua liên lạc một số người thì gia đình biết được Yến Nhi và một người tên D. (trú huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) quen biết và yêu nhau. Khi người cô liên lạc, thanh niên tên D. này xác nhận có gặp Yến Nhi vào ngày 3 và 4/2. Tuy nhiên hiện tại không biết hiện Nhi đang ở đâu. "Gia đình đã trình báo thông tin này cho cơ quan công an. Hiện công an cũng đang xác minh và tìm kiếm giúp gia đình. Chúng tôi lo cháu đã bị bạn bè xấu rủ rê đi", người cô ruột của Yến Nhi chia sẻ và cho biết, những ngày qua gia đình gọi điện vào số máy của Yến Nhi thì đều có người bấm tắt máy. Có lần dùng số lạ gọi vào thì có người đàn ông nghe máy rồi tắt. Hiện tại, sau nhiều ngày tìm kiếm nhưng vẫn không có tin tức, người thân đã tải hình ảnh, thông tin của Nhi lên mạng xã hội nhờ giúp đỡ tìm kiếm. Tuy nhiên, Yến Nhi vẫn bặt vô âm tín trong gần 2 tuần qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-an-nu-sinh-14-tuoi-mat-tich-bi-an-gan-2-tuan-gia-dinh-cau-cuu-cong-an-450327.html