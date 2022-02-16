Hay tin con trai tự tử trên sông Sài Gòn, người cha bàng hoàng nhớ lại biểu hiện 'LẠ' của nam sinh trước ngày lên TP rồi 'đi mãi'

Xã hội 16/02/2022 21:30

Liên quan đến vụ nam sinh mất tích khi nhập học, cơ quan chức năng cho hay, nam sinh chết do ngạt nước, trong balo đeo sau lưng có một cục đá 10kg. Trước thông tin trên, cha ruột nạn nhân bàng hoàng nhớ lại biểu hiện của con trai trước ngày xảy ra sự việc.

Liên quan đến vụ việc nam sinh Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, Bình Định) mất tích khi nhập học, theo Zing News, chiều ngày 16/2, nhiều người vẫn bàng hoàng khi biết tin nam sinh tự tử trên sông Sài Gòn không lâu sau khi đến TP.HCM nhập học.

Ông Nguyễn Công Đoàn (cha Nghĩa) ngồi thất thần khi nhớ lại ngày con trai rời quê. Được biết, Nghĩa trúng tuyển vào trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM nhưng học trực tuyến từ xa do dịch Covid-19. Sau Tết Nguyên Đán, nam sinh viên vào TP.HCM nhập học thì xảy ra sự việc đau lòng.

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Ông Nguyễn Công Đoàn thẫn thờ trước nỗi đau mất con trai. Ảnh: Zing News

Ông Đoàn nhớ hôm vào TP.HCM, Nghĩa ít nói, tâm trạng có vẻ buồn. Mọi người đã dặn dò đủ thứ.

"Nó hồi hộp chờ dịch Covid-19 qua đi để được vào TP.HCM học trực tiếp trên giảng đường. Không ngờ, nó vào đến nơi thì mất liên lạc, sau đó thì trôi dạt nổi trên sông Sài Gòn. Vợ chồng tôi nghe tin mà chân tay rụng rời, chẳng còn thiết sống gì nữa" - người cha mếu máo.

Theo người dân địa phương, Nghĩa là người trầm tính, hiền lành, hòa đồng với bạn bè. "Tuổi đời cháu còn quá trẻ, tương lai còn rộng mở phía trước. Bà con lối xóm ai cũng tiếc thương đứt ruột" - ông Lâm (sống gần nhà ông Đoàn) chia sẻ.

Như đã đưa tin trước đó, vào sáng ngày 16/2, theo Dân Trí, ông Nguyễn Công Đoàn cũng cho biết: "Cháu rất ngoan hiền, lo học chứ không chơi bời gì nên khi không liên lạc được, gia đình đã thấy rất lo lắng. Tối 11/2, khi Nghĩa còn trên xe khách đi vào TP.HCM, gia đình vẫn thường xuyên liên hệ với qua Facebook. Nhìn thấy cháu trên xe không đeo khẩu trang, tôi nhắc đeo khẩu trang vào để đề phòng dịch bệnh. Đến 4h30 phút sáng 12/2, tôi liên lạc với cháu không được nên gọi chị họ nó đến bến xe Miền Đông xem sao. Nhưng sau đó không ai liên lạc được cho đến khi phát hiện thi thể trên sông Sài Gòn".

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Nam sinh mất tích rồi tử vong trên sông Sài Gòn - Ảnh: Công an TP.HCM

Chia sẻ với Tố Quốc, ông Nguyễn Văn Cựu, ông nội của Nghĩa đau xót cho biết: "Gia đình hắn làm nông nên cuộc sống khó khăn. Nghĩa biết vậy nên không bao giờ đòi hỏi gì. Bạn bè đi học bằng xe máy, xe đạp điện nhưng nó vẫn cặm cụi đạp xe đi học mỗi ngày. Đau đớn quá.

Trước ngày đi Sài Gòn, hắn còn qua nhà chào. Hắn nói "nội ơi, con đi học tết con về với nội" mà chừ hắn đi mãi"- ông Cựu nghẹn ngào.

Theo Tuổi Trẻ, trước đó, chiều 15/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đang phối hợp Phòng cảnh sát hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của nam sinh Nguyễn Văn Nghĩa.

Theo điều tra ban đầu, ngày 13/2, chị Hồ Thị Cẩm Nhung (22 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định, tạm trú quận Bình Thạnh) đến Công an phường 26 (quận Bình Thạnh) trình báo trưa 11/2, Nghĩa (em họ chị Nhung) đi xe khách từ Bình Định vào TP.HCM, đến khoảng 4h sáng 12/2, Nghĩa đến bến xe Miền Đông nhưng sau đó không ai liên lạc được.

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Các cán bộ công an tại họp báo về sự việc - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Trong buổi họp báo, thượng tá Trần Văn Hiếu - trưởng Phòng cảnh sát hình sự - cho hay sáng 12/2, khi Nghĩa đến bến xe Miền Đông thì không liên lạc với người nhà, mà đi xe ôm đến Đại học Công nghệ - Hutech (quận Bình Thạnh). Sau đó, Nghĩa đi xe ôm khác đi đến địa điểm khác ở đường D2.

Nghĩa đi bộ đến một khách sạn trên đường Ung Văn Khiêm, sau đó thuê phòng tại đây nghỉ ngơi. Đến 3h55 ngày 13/2, Nghĩa rời khách sạn, mang theo balô hướng về khu Tân Cảng. Công an ghi nhận nạn nhân đi đến hẻm 243 đường Ung Văn Khiêm, rồi đi ra hướng ra sông Sài Gòn.

4h sáng 13/2, Nghĩa đã đi ra hướng bờ sông, camera khu vực này ghi nhận Nghĩa đã tự tử.

Quá trình khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, Nghĩa chết do ngạt nước, trong balô đeo sau lưng có một cục đá 10kg.

Về nguyên nhân khiến Nghĩa tử vong, Thượng tá Hiếu nói đang làm rõ. Tuy nhiên, theo thông tin đăng tải trên VietNamNet, Nghĩa bị vấn đề về tâm lý, do áp lực học hành.

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