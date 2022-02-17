Quá trình khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, Nghĩa chết do ngạt nước, trong balô đeo sau lưng có một cục đá 10kg.

Liên quan đến vụ nam sinh Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, ngụ xã Tây An, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) mất tích và tử vong khi nhập học , theo Tuổi Trẻ, khoảng 4h sáng ngày 13/2, Nghĩa đã đi ra hướng bờ sông, camera khu vực này ghi nhận Nghĩa đã tự tử.

"Con ơi, sao con còn trẻ người non dạ mà nỡ bỏ mẹ ra đi thế này" - bà Trần Thị Ty (mẹ Nghĩa) gào khóc thảm thiết.

Theo Zing News, chiều 16/12, hàng trăm người thân, bạn bè và người dân địa phương đưa linh cữu của Nghĩa về nơi yên nghỉ cuối cùng. Mọi người vẫn bàng hoàng khi biết tin nam sinh tự tử trên sông Sài Gòn không lâu sau khi đến TP.HCM nhập học.

Người thân, họ hàng đến động viên, chia sẻ với gia đình. Ảnh: Zing News

Được biết, theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, từ khi hay tin con trai mất tích khi nhập học, bà Ty như "ngồi trên đống lửa". Nhiều lần, bà muốn bắt xe xuống thành phố tìm con nhưng "các anh chị nó nói rằng xuống đây cũng không thể giải quyết được thêm chuyện gì" nên đành thôi.

Cũng theo Tuổi Trẻ, trước đó, vào sáng ngày 16/2, trong đám tang con trai diễn ra tại nhà riêng, bà Ty như chết lặng. Bà không ngờ con trai mình chỉ mới đây thôi mà giờ đã nằm yên trong chiếc quan tài.

Mẹ của nam sinh trong đám tang của con trai - Ảnh: Tuổi Trẻ

Cứ mỗi đợt trống, kèn tiễn đưa cất lên, bà lại gục đầu lên quan tài của con, hai tay bà bám níu thật chặt rồi gào khóc gọi tên con trong vô vọng. "Nghĩa ơi, sao con bỏ mẹ mà đi. Mới ngày nào con còn ở đây với mẹ. Con nói học xong rồi con sẽ về kia mà con ơi..." - bà Ty nức nở khóc thương con.

Sự ra đi của nam sinh để lại cho người thân nỗi xót thương vô hạn. Theo Tổ Quốc, gia đình vẫn có những điểm thắc mắc về cái chết của Nghĩa.

"Chúng tôi chưa hiểu vì sao nam sinh viên này đi xe ôm đến khu vực Trường ĐH Công nghệ TP.HCM như lời người chạy xe ôm kể trong khi Nghĩa là sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM" - đại diện gia đình thắc mắc.