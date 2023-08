Luật sư kiến nghị thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Thái từ tội "hành hạ người khác" và "che giấu tội phạm" sang tội "giết người" với vai trò đồng phạm.

Liên quan đến vụ bé V.A. (8 tuổi, TP.HCM) bị "dì ghẻ" bạo hành, theo Tuổi Trẻ, ngày 16/2, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - bảo vệ quyền lợi cho bé gái 8 tuổi - cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiếp nhận đơn kiến nghị thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Kim Trung Thái (cha ruột bé V.A.).

Theo luật sư, hành động phạm tội của Trang xảy ra liên tiếp, nhiều ngày trong thời gian ngắn với mức độ ngày càng tăng cấp, dã man hơn và đỉnh điểm là ngày 22/12/2021. Các hành động ngày hôm trước gây ra thương tích cho bé A. chưa kịp lành thì Trang lại tiếp tục gây thương tích cho bé. Do đó, các chấn thương do Trang gây ra cho bé A. trước ngày 22/12 có khả năng đã tác động, ảnh hưởng đến nguyên nhân tử vong của bé. Luật sư cho rằng nếu tách rời hành vi của Trang để xử lý thành 2 tội danh là chưa thỏa đáng, cần xem xét xử lý hành vi hành hạ trong khoảng thời gian trước ngày 22/12 là tình tiết tăng nặng, định khung trong tội giết người. Đối với Thái, cùng chịu trách nhiệm chung với Trang về hành vi hành hạ trẻ em. Trang nhận thức được rằng bất cứ lúc nào Thái cũng nhìn thấy được Trang đánh đập bé A. qua camera. Do đó, trường hợp hành vi "hành hạ người khác" của Trang được xem xét xử lý chung tội giết người thì Thái phải cùng chịu trách nhiệm với Trang về tội giết người với vai trò đồng phạm.

Thông tin trên ngay lập tức nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận, đặc biệt nhất là gia đình bé V.A.. Cụ thể, trên trang cá nhân, bà N.T.T.L (bác gái của V.A.) đã chia sẻ lại link bài viết trên đính kèm hình ảnh về nội dung tin nhắn giữa cha ruột cháu bé và một phụ huynh khác có con học cùng lớp với nạn nhân.

Trong tin nhắn, khi được người phụ huynh này hỏi thăm về chuyện cháu bé, đối tượng Thái đã cho biết V.A. bị tai nạn nên mất. "Còn chuyện dư luận mình không muốn bàn thêm. Kết quả giám định mới là bằng chứng rõ ràng nhất" - trích nội dung tin nhắn.

Bài viết của người thân bé V.A. - Ảnh: Chụp màn hình

Về phần bà N.T.T.L, bác ruột của V.A. đã lên tiếng mỉa mai:"Chưa ai khảo mà đã xưng qua tin nhắn với phụ huynh của bạn con thì làm sao mà vô tội được chứ?"

Bên dưới phần bình luận, như thường lệ, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự tức giận, chỉ trích cha bé gái và "dì ghẻ" đã ra tay tàn nhẫn với nạn nhân. Netizen cũng thể hiện sự đồng tình với kiến nghị đổi tội danh cho đối tượng Thái và cho rằng điều này là hoàn toàn hợp lý.

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, theo VietNamNet, cũng trong ngày 16/2, thông tin từ gia đình của bé N.T.V.A. (8 tuổi) cho hay, gia đình vừa nhận thông báo kết luận giám định pháp y của cơ quan CSĐT Công an TP.HCM gửi đến.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM căn cứ vào kết luận giám định tử thi pháp y của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP.HCM đã xác định bé V.A. tử vong do phù phổi cấp và sốc chấn thương.

bé V.A. tử vong do phù phổi cấp và sốc chấn thương - Ảnh: Internet

Sơ lược về vụ việc, theo Người Lao Động, trước đó, VKSND TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt để tạm giam của công an cùng cấp đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) về tội "Giết người" và "Hành hạ người khác"

VKSND TP.HCM cũng đã phê chuẩn các quyết định của công an đối với bị can Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TP.HCM) về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm".

Bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang và ông Nguyễn Kim Trung Thái bị Công an quận Bình Thạnh bắt khẩn cấp do có liên quan đến cái chết của cháu N.T.V.A (SN 2013) vào ngày 22/12/2021.

Kết quả điều tra bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM xác định: Quá trình sống chung như vợ chồng với Nguyễn Kim Trung Thái, Trang đã nhiều lần đánh đập cháu A. bằng tay, cây, roi.... Thái nhiều lần chứng kiến Trang đánh đập, hành hạ cháu A, thậm chí có lần trong lúc Trang hành hạ cháu A thì Thái cũng có chửi mắng và đánh cháu A.

Trong khoảng thời gian từ 14 đến 18 giờ ngày 22/12/2021, Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã liên tục đánh, đạp… khiến cháu A tử vong. Sau khi cháu A. tử vong, Thái biết Trang có đánh cháu A. nên đã có hành vi xóa bỏ dữ liệu camera của căn hộ nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.