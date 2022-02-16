Cập nhật tình hình sức khỏe bé gái 3 tuổi với 9 dị vật trong đầu ngày 16/2

Mới đây, lãnh đạo bệnh viện Xanh Pôn - nơi bé gái với 9 dị vật trong đầu đang điều trị - đã chia sẻ về tình trạng hiện tại của nạn nhân. Phía bệnh viện cũng đã trao đổi về tình trạng sức khỏe của bé tới gia đình.
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Liên quan đến vụ bé gái với 9 dị vật trong đầu, theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, sáng 16/2, lãnh đạo Bệnh viện Xanh Pôn cho biết, tới thời điểm hôm nay bệnh nhi vẫn đang được hồi sức tích cực tại khoa Hồi sức Cấp cứu Nhi.
Về tình hình sức khỏe cháu bé, theo bác sĩ Trần Liên Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, bé đang trong tình trạng rất nặng, vẫn đang hôn mê, chưa tỉnh.
Đại diện bệnh viện cũng cho hay, theo báo cáo của bác sĩ điều trị, hiện tại bệnh nhân đáp ứng điều trị kém, tiên lượng dè dặt. Phía bệnh viện cũng đã trao đổi về tình trạng sức khoẻ của bé tới gia đình.
Theo VietNamNet, trước đó, ngày 18/1, Công an huyện Thạch Thất nhận được tin báo về việc Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất tiếp nhận ca cấp cứu (bệnh nhân là trẻ em) trong tình trạng nguy kịch.
Sau khi tiếp nhận, xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và các đơn vị liên quan tổ chức điều tra.
Ngay trong ngày 18/1, Cơ quan Công an đã triệu tập các đối tượng liên quan, gồm Nguyễn Trung Huyên và N.T.L. (SN: 1995, trú xã Canh Nậu, Thạch Thất), là mẹ đẻ cháu bé.
Căn cứ tài liệu điều tra ban đầu và lời khai nhận của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Trung Huyên về hành vi giết người, theo điều 123 Bộ Luật Hình sự.
Hiện, sự việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.