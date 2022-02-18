Chia sẻ video vụ nổ súng bắn hàng xóm ở Thái Nguyên có thể bị phạt đến 20 triệu đồng

Xã hội 18/02/2022 15:33

Sở TT-TT tỉnh Thái Nguyên đề nghị người dân không chia sẻ đoạn video ghi lại vụ nổ súng khiến 3 người thương vong, nếu vi phạm sẽ bị xử lý.

Liên quan đến vụ việc vợ chồng ông Lê Văn T. (51 tuổi) và bà Phạm Thị Đ. bị hàng xóm là Lê Văn Hữu (SN 1981) bắn khi đang xây hàng rào. Những ngày vừa qua, MXH liên tục lan truyền đoạn video ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng này, chính vì vậy, Sở TT-TT tỉnh Thái Nguyên vừa có văn bản đề nghị mọi người không đăng tải, chia sẻ đoạn video ghi lại vụ nổ súng và những video có nội dung tương tự.

Chia sẻ video vụ nổ súng bắn hàng xóm ở Thái Nguyên có thể bị phạt đến 20 triệu đồng - Ảnh 1
MXH lan truyền đoạn video bắn súng vào hàng xóm ở Thái Nguyên (Ảnh: Thanh Niên)

Cụ thể, dẫn tin từ Thanh Niên, qua công tác quản lý, Sở TT-TT tỉnh Thái Nguyên phát hiện trên mạng xã hội Facebook, Zalo… xuất hiện nhiều tài khoản đăng tải, chia sẻ đoạn video ghi lại vụ nổ súng khiến 3 người thương vong xảy ra tại xã Dân Tiến (H.Võ Nhai) gây hoang mang trong nhân nhân, tạo điều kiện cho các thế lực thù địch xuyên tạc, kích động; ảnh hưởng đến tâm lý, đời sống, tinh thần của người dân địa phương.

Qua đó, Sở TT-TT tỉnh Thái Nguyên đề nghị các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các địa phương và các cơ quan truyền thông tuyên truyền đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương, người dân không đăng tải, chia sẻ hình ảnh, video ghi lại diễn biến vụ án trên và các hình ảnh, video có nội dung tương tự lên mạng xã hội.

Chia sẻ video vụ nổ súng bắn hàng xóm ở Thái Nguyên có thể bị phạt đến 20 triệu đồng - Ảnh 2

Trường hợp vi phạm, Sở TT-TT tỉnh Thái Nguyên sẽ xử lý nghiêm về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn; cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc”, quy định tại khoản 1 điều 101 Nghị định 15, mức phạt từ 10 - 20 triệu đồng.

Trước đó, ngày 15/2, dẫn tin từ Dân Trí, vào 9h50, trong lúc ông T. và bà Đ. (xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) đang xây tường rào cho gia đình con trai thì bị Lê Văn Hữu đứng trên tầng 2 nhà Hữu cầm súng bắn. Hậu quả, ông T. tử vong tại chỗ; bà Đ. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Sau khi nổ súng bắn vợ chồng ông T. thương vong, Hữu liền dùng súng tự sát.

Chia sẻ video vụ nổ súng bắn hàng xóm ở Thái Nguyên có thể bị phạt đến 20 triệu đồng - Ảnh 3
Hiện trường vụ việc (Ảnh: Tuổi trẻ)

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin từ VTV, nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng là do 2 bên có mâu thuẫn tiền bạc. Sau khi vụ việc xảy ra, trên mạng xã hội chiều 17/2 đang chia sẻ rộng rãi đoạn clip ghi lại cảnh được cho là 2 gia đình nạn nhân và hung thủ đang chửi bới, thách thức lẫn nhau.

Theo đó, vợ chồng nạn nhân bị bắn cùng người con trai liên tục to tiếng nhằm vào phía gia đình hung thủ, thậm chí còn buông lời thách thức: "Mày doạ mang dao thì mang đến đây", "Mày doạ mày vác súng vác dao. Mày mang súng mang dao ra đây đi"... Đoạn clip ghi lại từ phía gia đình hung thủ cũng cho thấy giọng một người phụ nữ chửi lại gay gắt với gia đình nạn nhân.

Chia sẻ video vụ nổ súng bắn hàng xóm ở Thái Nguyên có thể bị phạt đến 20 triệu đồng - Ảnh 4
Bà Đ. bị bắn vào đầu, chưa tỉnh lại. (Ảnh: Người Lao Động)

Về phía bà Đ., dẫn tin từ Người Lao Động, bà bị Hữu bắn vào đầu, đạn xuyên qua thái dương hiện vẫn chưa tỉnh lại. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thông tin cho biết, sau khi tiếp nhận bà Đ. bệnh viện vừa cho hồi sức vừa truyền máu cho bà Đ. vì số lượng máu chảy ra rất lớn. Sau khi hồi sức cho bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lấy viên đạn ra. Sức khỏe bà Đ. hiện vẫn yếu, chưa tiên lượng được, do tổn thương não nặng nên có khả năng để lại di chứng nặng nề cho bệnh nhân.

Vụ việc hiện vẫn đang được điều tra, làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan. 

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