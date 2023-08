Vụ việc sau đó được trình báo công an xã và được công an can ngăn, giải quyết. Tưởng chừng mọi chuyện đã êm xuôi thì bất ngờ sáng ngày 15/2, khi đi đang làm gần nhà thì bà Hạ bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ phía nhà mình. Linh cảm có chuyện chẳng lành, bà Hạ giục người con trai út khẩn trương chạy về trước, còn bà cũng nhanh chóng chạy theo sau.

Căn nhà gia đình Hữu sinh sống. (Ảnh: Vietnam Net)

Theo lời bà Hạ, khi chạy về đến nơi, bà thấy ông T. nằm gục giữa đường, linh cảm có chuyện nên bà chạy vào nhà tìm hết các phòng của tầng 1 nhưng không thấy Hữu, tiếp đó, bà chạy lên lan can tầng 1. Lúc này, Hữu xua tay về phía bà Hạ.