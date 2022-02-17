Sau khi nghe tiếng nổ lớn, linh tính chuyện chẳng lành, bà Hạ chạy về thì thấy hàng xóm nằm gục giữa đường, tiếp tục chạy về nhà kiếm con trai thì thấy Hữu trên tầng 2 xua tay về phía mình rồi bắn tiếp về phía nhà hàng xóm.

Liên quan đến vụ dùng súng bắn 2 vợ chồng ông Lê Văn T. (51 tuổi) và vợ là bà Phạm Thị Đ. rồi tự sát ở Thái Nguyên, chiều ngày 16/2, sau khi làm mai táng cho nghi phạm Lê Văn Hữu (SN 1981, trú xóm Tân Tiến, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai), bà Hạ (mẹ của Hữu) đã có những chia sẻ về khoảnh khắc con trai dùng súng bắn hàng xóm. Hiện trường vụ bắn súng vào vợ chồng hàng xóm (Ảnh: Tuổi Trẻ) Chia sẻ với Vietnam Net, bà Hạ cho biết mình có biết về mâu thuẫn tiền bạc giữa con trai mình và con trai ông T., tuy nhiên, số tiền là bao nhiêu thì bà không rõ. Cũng theo bà Hạ, vì món nợ này mà nhiều lần Hữu và phía gia đình ông T. xảy ra mâu thuẫn. Vào tháng 11/2021 (âm lịch), con trai gia đình 2 bên có chửi bới, cãi nhau, đến tháng 1/2022, 2 bên vẫn tiếp tục mâu thuẫn.

Vụ việc sau đó được trình báo công an xã và được công an can ngăn, giải quyết. Tưởng chừng mọi chuyện đã êm xuôi thì bất ngờ sáng ngày 15/2, khi đi đang làm gần nhà thì bà Hạ bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ phía nhà mình. Linh cảm có chuyện chẳng lành, bà Hạ giục người con trai út khẩn trương chạy về trước, còn bà cũng nhanh chóng chạy theo sau. Căn nhà gia đình Hữu sinh sống. (Ảnh: Vietnam Net) Theo lời bà Hạ, khi chạy về đến nơi, bà thấy ông T. nằm gục giữa đường, linh cảm có chuyện nên bà chạy vào nhà tìm hết các phòng của tầng 1 nhưng không thấy Hữu, tiếp đó, bà chạy lên lan can tầng 1. Lúc này, Hữu xua tay về phía bà Hạ.

Bà Hạ còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì tiếng nổ lại vang lên, Hữu tiếp tục dùng súng bắn thêm vào người bà Đ. (vợ ông T.). Ngay sau đó, tiếng nổ chát chúa lại vang lên, bà Hạ chạy lên thì Hữu đã dùng súng tự sát. "Tôi không hiểu tại sao nó lại hành động như vậy, mâu thuẫn nợ nần gì chăng nữa cũng không thể sai lầm như vậy", bà Hạ nghẹn lời. Bà Đ. bị bắn vào đầu, chưa tỉnh lại. (Ảnh: Người Lao Động) Về phía bà Đ., dẫn tin từ Người Lao Động, bà bị Hữu bắn vào đầu, đạn xuyên qua thái dương hiện vẫn chưa tỉnh lại. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thông tin cho biết, sau khi tiếp nhận bà Đ. bệnh viện vừa cho hồi sức vừa truyền máu cho bà Đ. vì số lượng máu chảy ra rất lớn. Sau khi hồi sức cho bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lấy viên đạn ra. Sức khỏe bà Đ. hiện vẫn yếu, chưa tiên lượng được, do tổn thương não nặng nên có khả năng để lại di chứng nặng nề cho bệnh nhân. Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, ngày 16/2, theo cơ quan công an, giữa Lê Văn Hữu và những người liên quan có phát sinh mâu thuẫn cá nhân trong việc vay nợ một số tiền nên dẫn tới vụ nổ súng nói trên.

Vụ nổ súng ở Thái Nguyên: Tiết lộ tình trạng sức khỏe của người vợ bị đạn xuyên thái dương Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa thông tin tình trạng sức khỏe của bà Phạm Thị Đoàn - nạn nhân thứ hai trong vụ bị sát hại bằng súng ở Thái Nguyên bởi hàng xóm do mâu thuẫn chuyện vay nợ tiền bạc.

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