Trong lúc vợ chồng ông Lê Văn T. (Thái Nguyên) đang xây tường rào cho con trai thì Lê Văn Hữu (SN 1981) bất ngờ đứng từ tầng 2 dùng súng bắn vào 2 vợ chồng rồi tự sát.

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, liên quan đến vụ việc đôi vợ chồng đang xây tường rào cho con trai thì bị bắn khiến người chồng tử vong, người vợ thương nặng, cơ quan công an tỉnh Thái Nguyên xác định hung thủ là Lê Văn Hữu (41 tuổi, ở xóm Tân Tiến) - hàng xóm của cặp vợ chồng.

Theo cơ quan công an, giữa Lê Văn Hữu và những người liên quan có phát sinh mâu thuẫn cá nhân trong việc vay nợ tiền nên dẫn tới vụ nổ súng nói trên.

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ súng - Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước đó, dẫn tin từ Người Lao Động, ngày 15/2, UBND xã Dân Tiến (huyện Võ Nhai) cho biết khoảng gần 10 giờ sáng, tại xóm Mủng (xã Dân Tiến), Lê Văn Hữu bất ngờ dùng súng từ tầng 2 của nhà mình bắn xuống nơi 2 nơi vợ chồng hàng xóm là ông Lê Văn T. (51 tuổi) và vợ là bà Phạm Thị Đ. đang xây dựng tường rào cho con trai.

Sau khi bắn thương vong 2 vợ chồng hàng xóm, Lê Văn Hữu cũng đã dùng súng để tự sát. Hậu quả là Hữu và ông Lê Văn T. tử vong, còn bà Phạm Thị Đ. bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

"Hai nhà là hàng xóm đối diện với nhau, chỉ vì xích mích nhỏ người đàn ông đã gây ra vụ việc. Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng chức năng xuống để bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu"- lãnh đạo xã Dân Tiến nói.

Hiện tại Công an huyện Võ Nhai đang phối hợp với Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

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