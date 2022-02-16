Trong lúc hoang tưởng, Ta đã dùng một đoạn cây đánh chết mẹ ruột.

Theo báo Dân Trí đưa tin, ngày 15/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đã tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Chu Văn Ta (44 tuổi) để điều tra làm rõ về hành vi "Giết người" xảy ra trên địa bàn xã Đắk Ngo (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông).

Theo thông tin ban đầu, trong thời gian cùng mẹ đi làm rẫy tại xã Đắk Ngo, Chu Văn Ta (trú xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), Chu Văn Ta xuất hiện biểu hiện hoang tưởng vì luôn nghĩ rằng một số người cầm súng chĩa vào người mình dẫn đến tinh thần hoảng sợ, không ngủ được. Do đó, Ta chuẩn bị một đoạn cây dài khoảng 70 cm để đặt bên người mỗi khi đi ngủ.

Đối tượng Chu Văn Ta bị công an bắt giữ - Ảnh: báo Thanh Niên

Sáng 12/2, trong lúc sợ hãi nên Ta đi ra ngoài kiểm tra nhưng không thấy ai nên nghĩ những người đó đã bỏ đi. Khi vào nhà, thấy bà Triệu Thị C. (71 tuổi, mẹ ruột của Ta) đang nằm trên phản gỗ có nói một số câu gì đó nhưng Ta nghe không rõ.

Do sợ bà C. nói chuyện thì những người cầm súng sẽ quay lại nên Ta dùng đoạn cây gỗ đánh vào đầu bà C. khiến nạn nhân ngất xỉu. Sau đó, khi bà C. tỉnh lại, Ta tiếp tục dùng cây đánh liên tiếp nhiều cái vào đầu khiến nạn nhân tử vong. Sau khi biết bà C. chết, Ta làm thịt gà nấu cháo để cúng cho mẹ.

Theo thông tin của báo Thanh Niên, được biết, Ta có biểu hiện bị bệnh thần kinh, hoang tưởng từ nhiều năm qua và từng đi khám, uống thuốc điều trị tại Bệnh viện tâm thần Trung ương 2. Trước đó, Ta cũng đã nhiều lần tự hủy hoại bản thân nhưng đã được người nhà phát hiện can ngăn kịp thời.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

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