Dựa vào tỷ lệ thương tích của nạn nhân, luật sư cho biết rằng người đàn ông chặn đường tấn công bạn học của con gái có thể đối mặt với án tù.

Theo Dân Việt, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 5/2, tại xã Thụy Ninh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, nữ sinh N.P.A đã bị bố của bạn học P.T.P.L chặn đường đánh đến mức nhập viện. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, các bác sĩ đã chẩn đoán N.P.A bị chấn thương sọ não, đa tổn thương chưa xác định. Dựa trên báo cáo của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Thụy Ninh, trước đó vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua, P.T.P.L đã có cãi vã trên mạng với những học sinh khác. Sau đó, N.P.A có dẫn thêm vài người bạn đến nhà của N.P.A "nói chuyện" và xảy ra ẩu đả. Cha của P.T.P.L sau khi về nhà và biết chuyện nên đã chở theo con gái đuổi theo nhóm bạn của N.P.A và hành hung các học sinh này, dẫn đến việc N.P.A phải nhập viện cấp cứu.

Nữ sinh N.P.A hiện vẫn đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp Chia sẻ với Dân Việt về góc độ pháp lý, Tiến sĩ Luật học, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho rằng hành vi của vị phụ huynh kia quả thật quá nóng nảy. Chung quy, mọi chuyện đều xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân của con trẻ, người lớn cần phải khuyên răng chứ không nên có những hành vi không phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội và có dấu hiệu vi phạm pháp luật như chặn đường đánh các học sinh như vậy. Khi được hỏi về việc liệu người đàn ông kia có vướng lao lý hay không, luật sư Đặng Văn Cường cho biết, pháp luật Việt Nam hiện nay nghiêm cấm hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của trẻ chưa thành niên (người dưới 16 tuổi). Vì vậy, sau quá trình làm rõ diễn biến hành vi của người đàn ông này và xác định được hậu quả thương tật của nạn nhân thì người này sẽ bị xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật.

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng hành vi của vị phụ huynh kia quả thật quá nóng nảy - Ảnh: NVCC "Bởi vậy trường hợp kết quả giám định thương tích cho thấy nạn nhân bị thương tích thì dù thương tích dưới 11 %, cơ quan chức năng cũng có thể xử lý hình sự đối với người đàn ông này về tội "Cố ý gây thương tích", theo điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015." - Luật sư Đặng Văn Cường nói với Dân Việt. Ngoài ra, trong trường hợp bé N.P.A được giám định thương tích từ 11% đến 30% thì cơ quan điều tra vẫn sẽ tiến hành xử lý người đã gây ra thương tích dựa trên quy định tại Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 với chế tài xử phạt là từ 2 đến 6 năm tù dù cho gia đình nạn nhân không có đơn đề nghị xử lý, luật sư Đặng Văn Cường cho biết thêm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/luat-su-nguoi-bo-chan-danh-ban-hoc-cua-con-o-thai-binh-co-the-doi-mat-voi-an-tu-6-nam-449601.html