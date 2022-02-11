Nguyên nhân vụ bé trai tử vong trong tư thế quỳ gối ở cầu thang: Không có dấu hiệu treo cổ

Xã hội 11/02/2022 14:47

Liên quan đến vụ việc bé trai 11 tuổi tử vong trong tư thế quỳ gối ở cầu thang tại Nghệ An, cơ quan chức năng mới đây đã xác nhận nguyên nhân vụ việc.

Liên quan đến vụ việc bé trai Trần Tiến Đ. (11 tuổi, trú xóm Tân Tiến, học trường tiểu học Quỳnh Bảng) được người thân phát hiện tử vong trong tư thế quỳ gối tại gác xép của gia đình mình. Theo đó, vào khoảng 17h ngày 9/2, chị gái của Đ. về nhà thì hốt hoảng phát hiện em trai và hô hoán thì bố mẹ cũng vừa về đến nhà lập tức đưa nam sinh Đ. đến bệnh viện cấp cứu.

Dẫn tin từ Trí thức trẻ, ngày 11/2, ông Vũ Văn Dương - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Bảng (Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân tử vong cậu bé. Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng xác định em Đ. tử vong do tai nạn rủi ro. Nguyên nhân được cho là vì cháu bé đã chơi trò chơi trượt trên dây nhưng bị trượt tay ngã xuống và đầu đập vào cầu thang dẫn đến tử vong.

Chủ tịch UBND xã Quỳnh Bảng cho biết cháu bé Đ. không có dấu hiệu thắt cổ như một vài thông tin được lan truyền trước đó: "Trên đầu cháu bé có vết thương, máu chảy ứ đọng ở tai. Khi phát hiện, cháu bé ở trong tư thế quỳ gối xuống nền nhà, đầu tựa ghé vào bậc đá cầu thang. Trên cổ cháu bé không có dấu hiệu của việc treo cổ và không có vết thương nào khác".

Thời điểm phát hiện sự việc có 1 sợi dây thừng buộc trên lan can cầu thang ở gác xép dài hơn 3m thòng xuống phía dưới nhà nên mọi người mới nghi ngờ cháu bé treo cổ. Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định có thể cháu bé chơi trò chơi nhưng gặp tai nạn ngã xuống và đầu đập vào cầu thang dẫn đến tử vong.

Được biết, cháu Đ. là con trai út trong gia đình có 3 chị em. Mẹ của Đ. ở nhà làm nông, bố đi làm thuê. Gia đình thuộc diện khó khăn của xã. Trước đó vào trưa cùng ngày, em Đ. cùng gia đình đi giỗ bà cố ở cạnh đó. Chiều cùng ngày khi mọi người đi vắng, cửa cổng nhà khóa thì em Đ. trèo vào nhà chơi một mình và xảy ra sự việc thương tâm trên.

Sau sự việc, chính quyền địa phương và người thân đã tổ chức lễ mai táng ngay trong đêm 9/2 cho cháu bé.

Bé trai 5 tuổi ở Sóc Trăng té ngã vào viên gạch ống khiến thận bị vỡ làm đôi

Bé trai 5 tuổi ở Sóc Trăng té ngã vào viên gạch ống khiến thận bị vỡ làm đôi

Các bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp bé trai bị chấn thương thận nặng sau tai nạn sinh hoạt.

Xem thêm
Từ khóa:   bé trai Nghệ An tử vong trong tư thế treo cổ nguyên nhân bé trai tử vong trong tư thế quỳ gối vụ bé trai từ vong trong tư thế lạ

TIN MỚI NHẤT

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 58 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số