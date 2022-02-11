Liên quan đến vụ việc bé trai 11 tuổi tử vong trong tư thế quỳ gối ở cầu thang tại Nghệ An, cơ quan chức năng mới đây đã xác nhận nguyên nhân vụ việc.

Liên quan đến vụ việc bé trai Trần Tiến Đ. (11 tuổi, trú xóm Tân Tiến, học trường tiểu học Quỳnh Bảng) được người thân phát hiện tử vong trong tư thế quỳ gối tại gác xép của gia đình mình. Theo đó, vào khoảng 17h ngày 9/2, chị gái của Đ. về nhà thì hốt hoảng phát hiện em trai và hô hoán thì bố mẹ cũng vừa về đến nhà lập tức đưa nam sinh Đ. đến bệnh viện cấp cứu.

Dẫn tin từ Trí thức trẻ, ngày 11/2, ông Vũ Văn Dương - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Bảng (Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân tử vong cậu bé. Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng xác định em Đ. tử vong do tai nạn rủi ro. Nguyên nhân được cho là vì cháu bé đã chơi trò chơi trượt trên dây nhưng bị trượt tay ngã xuống và đầu đập vào cầu thang dẫn đến tử vong.

Chủ tịch UBND xã Quỳnh Bảng cho biết cháu bé Đ. không có dấu hiệu thắt cổ như một vài thông tin được lan truyền trước đó: "Trên đầu cháu bé có vết thương, máu chảy ứ đọng ở tai. Khi phát hiện, cháu bé ở trong tư thế quỳ gối xuống nền nhà, đầu tựa ghé vào bậc đá cầu thang. Trên cổ cháu bé không có dấu hiệu của việc treo cổ và không có vết thương nào khác".

Thời điểm phát hiện sự việc có 1 sợi dây thừng buộc trên lan can cầu thang ở gác xép dài hơn 3m thòng xuống phía dưới nhà nên mọi người mới nghi ngờ cháu bé treo cổ. Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định có thể cháu bé chơi trò chơi nhưng gặp tai nạn ngã xuống và đầu đập vào cầu thang dẫn đến tử vong.

Được biết, cháu Đ. là con trai út trong gia đình có 3 chị em. Mẹ của Đ. ở nhà làm nông, bố đi làm thuê. Gia đình thuộc diện khó khăn của xã. Trước đó vào trưa cùng ngày, em Đ. cùng gia đình đi giỗ bà cố ở cạnh đó. Chiều cùng ngày khi mọi người đi vắng, cửa cổng nhà khóa thì em Đ. trèo vào nhà chơi một mình và xảy ra sự việc thương tâm trên.

Sau sự việc, chính quyền địa phương và người thân đã tổ chức lễ mai táng ngay trong đêm 9/2 cho cháu bé.

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