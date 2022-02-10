Cơ quan chức năng xã Quỳnh Bảng (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đang điều tra nguyên nhân tử vong bất thường của một cháu trai 10 tuổi trên địa bàn.

Theo thông tin từ Pháp luật và Bạn đọc, tối 9/2, ông Vũ Văn Dương - Chủ tịch xã Quỳnh Bảng (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) xác nhận, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân tử vong bất thường của một cháu trai 10 tuổi trên địa bàn.

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h chiều cùng ngày, vợ chồng anh Trần Đình T. (42 tuổi, trú xóm Tân Tiến xã Quỳnh Bảng) đi giỗ về thì thấy con trai là Trần Tiến Đ. (10 tuổi) đã ngưng thở với những dấu hiệu bất thường, có vết thương ở cổ nên nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi đến bệnh viện, cháu Đ. được xác định đã tử vong trước đó.

Theo thông tin từ một số người dân địa phương, cháu Đ. được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ trong nhà.

"Vẫn có nhiều thông tin nói rằng cháu Đ. tử vong trong tư thế treo cổ. Tuy nhiên, nguyên nhân tử vong của cháu bé vẫn đang được công an điều tra, làm rõ, chưa có kết luận gì. Phía gia đình cũng đã tổ chức an táng cho cháu bé vào chiều nay", ông Dương cho biết thêm.

Được biết, cháu Đ. là con của vợ chồng anh T. và chị Hồ Thị Đ. Cháu Đ. đang học lớp 4, trường tiểu học Quỳnh Bảng.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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