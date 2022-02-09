Nhập viện khám vì ngã võng, bé 4 tháng tuổi phát hiện thoát vị hoành: Ruột và dạ dày chui lên lồng ngực

Bé gái 4 tuổi ở Sóc Trăng bị ngã võng ở độ cao gần 1 mét, đập đầu xuống gạch nền nhà. Sau ngã, bé quấy khóc, bú khó, nôn trớ liên tục.

Theo nguồn tin từ báo Lao Động, ngày 8/2, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) thông tin, đơn vị đã cấp cứu kịp thời trường hợp bệnh nhi 4 tháng tuổi bị thoát vị hoành. Đây là con của bà N.T.N (Sóc Trăng). Hôm 29/1 (tức 27 Tết), trẻ té võng ở độ cao gần 1m, đập đầu xuống gạch nền nhà. Sau té, trẻ quấy khóc, bú khó, nôn trớ liên tục.

Bé gái đã được cấp cứu tại BV - Ảnh: Infonet Trẻ nhập viện địa phương, chụp chiếu ghi nhận chấn thương phần mềm phần đầu thái dương bên phải. Tuy nhiên, nguy hiểm hơn là ghi nhận thoát vị hoành qua X-Quang phổi. Bệnh nhi được chuyển khẩn lên Bệnh Viện Nhi đồng Thành phố vào đêm giáp Tết. Kết quả xét nghiệm, siêu âm ổ bụng và chụp X-Quang của trẻ cho thấy hình ảnh dạ dày, quai ruột chiếm toàn bộ phổi trái, chèn ép đẩy lệch tim sang bên phải. Chẩn đoán bị thoát vị hoành, nếu không được mổ kịp thời để sắp xếp lại vị trí các tạng trong ổ bụng và lồng ngực, trẻ có thể tử vong bất kỳ lúc nào.

Thoát vị hoành ở trẻ - Ảnh: VTV Dẫn tin từ VTV, sau khi hội chẩn, điều trị hồi sức tích cực, bé được phẫu thuật mổ nội soi cấp cứu. Trong quá trình phẫu thuật, BSCKII. Tạ Huy Cần, Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp và các bác sĩ phát hiện toàn bộ ruột non, ruột già, lá lách thoát vị nằm hoàn toàn trên khoang màng phổi. Sau hơn 1 giờ khẩn trương trong phòng mổ, các bác sĩ đã nhanh chóng đưa các tạng thoát vị từ ngực về ổ bụng cho bé và khâu phục hồi cơ hoành khiếm khuyết. Hiện tại, bé đã hồi phục, sau hồi sức ngoại khoa tích cực, cả phần đầu và phần thoát vị bụng - ngực đều ổn định. Thoát vị cơ hoành trên trẻ sơ sinh là một trong những ca bệnh tương đối phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của trẻ. Do đó, để đảm bảo sự an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo: Các bà mẹ khi mang thai và trong quá trình mang thai cần tuân thủ thăm khám bác sĩ sản khoa định kỳ. Nếu trẻ bị dị tật, các bác sĩ có thể chuẩn bị kế hoạch chăm sóc, cứu sống em bé ngay sau sinh. Nếu để sinh ra mới phát hiện thì tỷ lệ tử vong là rất cao.

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