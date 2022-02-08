CHÍNH THỨC: Rạp chiếu phim ở Hà Nội mở cửa trở lại từ ngày 10/2

Xã hội 08/02/2022 19:23

Thành phố yêu cầu phó chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng chỉ đạo cho phép rạp chiếu phim, các cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật mở cửa đón khách trở lại từ ngày 10/2.

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản về việc thực hiện kết luận của Thường trực Thành ủy tại cuộc họp ngày 7/2.

Theo đó, thành phố phân công các phó chủ tịch UBND thành phố căn cứ lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, chỉ đạo các đơn vị quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, công việc ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2022, tập trung các lĩnh vực: phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội, thúc đẩy tăng trưởng các ngành công nghiệp; đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19...

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu phó chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng chỉ đạo cho phép rạp chiếu phim, các cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hoá nghệ thuật mở cửa đón khách trở lại từ ngày 10/2.

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Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, theo nguồn tin từ Dân Trí, thành phố cần triển khai phục vụ các hoạt động tín ngưỡng của nhân dân tại khu di tích - thắng cảnh chùa Hương trước Rằm tháng Giêng cũng như các điểm thăm quan, di tích văn hóa lịch sử khác trên địa bàn thành phố (không tổ chức lễ hội) phù hợp với các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Ngoài ra, nội dung Kết luận cũng nêu rõ các lãnh đạo UBND TP căn cứ lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, chỉ đạo các đơn vị quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, công việc ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2022...

Trong đó, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn được giao quyết liệt triển khai các nhiệm vụ thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đại 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, trình Ban Cán sự Đảng UBND thành phố để báo cáo Thành ủy, Chính phủ, đảm bảo trình Quốc hội xem xét trong tháng 5/2022; đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại khu di tích Cổ Loa; dự án đầu tư phục dựng Điện Kính Thiên tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long…

Các Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải, Chử Xuân Dũng, Nguyễn Mạnh Quyền được giao chỉ đạo nhiều lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực Y tế, Lao động Thương binh và xã hội, Giáo dục đào tạo, như cải tạo trường học, hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch, thực hiện kế hoạch trồng cây…

 

 

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