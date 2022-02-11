Bé trai 5 tuổi ở Sóc Trăng té ngã vào viên gạch ống khiến thận bị vỡ làm đôi

Các bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp bé trai bị chấn thương thận nặng sau tai nạn sinh hoạt.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Người Lao Động, vào tối ngày 10/2, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết các bác sĩ Khoa Nhi và Khoa Thận – Tiết niệu của bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị bảo tồn thành công trường hợp bé trai 5 tuổi ở Sóc Trăng Cụ thể, người bà trực tiếp chăm sóc bé P.N.H cho biết, cách nhập viện 1 ngày, trong lúc chơi đùa cùng anh trai thì bé vấp chân ngã có va đập vùng bụng vào một viên gạch (loại gạch ống dùng trong xây dựng). Sau khi té bé có than đau vùng bụng nhưng vẫn sinh hoạt bình thường, bà có đưa bé đến trạm y tế khám và được cho về theo dõi. Khoảng 12 tiếng tiếp theo, bé đi tiểu ra nước tiểu màu đỏ, người bà nghi ngờ là tiểu máu nên nhanh chóng cho trẻ đến khám lại tại trạm y tế và được giới thiệu lên tuyến cao hơn tầm soát. Gia đình quyết định đưa bé lên TP. Cần Thơ khám.

Bé trai 5 tuổi bị chấn thương thận nặng sau tai nạn sinh hoạt - Ảnh: Người Lao Động Theo báo Dân trí đưa tin, tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, sau khi được thăm khám và thực hiện kỹ thuật các cận lâm sàng bé được phát hiện tình trạng thiếu máu và ghi nhận thận trái bị chấn thương độ IV (độ nặng), vỡ nhu mô cực dưới thận làm đôi có tụ dịch quanh thận. Các bác sĩ nhận thấy đây là tình trạng bệnh nặng phức tạp có liên quan đến cả hai chuyên khoa ngoại niệu và nội nhi, các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn để đưa ra hướng điều trị thích hợp. Sau khi thống nhất các bác sĩ đã quyết định lên kế hoạch điều trị bảo tồn thận, cho bé hạn chế tối đa vận động, truyền dịch và theo dõi sát tình trạng mất máu để can thiệp kịp thời, song song đó là điều trị phòng ngừa nhiễm trùng. Sau hơn một tuần điều trị và theo dõi tích cực, tình trạng lâm sàng và cận lâm sàng của bé đã ổn nên được cho xuất viện về nhà tiếp tục theo dõi tái khám ngoại trú.

Hiện cháu bé đã được xuất viện về nhà tiếp tục theo dõi - Ảnh: Người Lao Động Ngoài ra, Thạc sĩ - Bác sĩ Nguyễn Đức Duy, Phó Trưởng Khoa Thận - Tiết Niệu cho biết thêm chấn thương thận là tình trạng thận bị tổn thương do lực tác động từ bên ngoài, chủ yếu là do các tai nạn: tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, ẩu đả... Chấn thương thận ở trẻ em có tỷ lệ cao nhất trong các chấn thương thuộc hệ tiết niệu. Tuy nhiên, vì đó là chấn thương kín, không dễ nhận biết nên có thể trẻ đã không được đi khám sớm. Do đó. bác sĩ khuyến cáo các bậc cha mẹ hoặc người chăm sóc không nên chủ quan mà bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo tình trạng tổn thương nội tạng ở trẻ.

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