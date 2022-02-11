Chỉ trong 24 giờ, Hải Phòng ghi nhận 2.360 ca nhiễm Covid-19 là giáo viên, học sinh

Sau khi nhiều cấp học đi học bình thường trở lại, Hải Phòng ghi nhận số ca nhiễm là giáo viên, học sinh tăng cao.

Theo báo Đại Đoàn kết đưa tin, thông tin từ Sở Giáo dục & Đào tạo TP. Hải Phòng cho biết, tính từ 17h ngày 9/2 đến 17h30 ngày 10/2, trên địa bàn ghi nhận 2.360 ca dương tính với SARS–CoV-2, trong đó gồm 118 ca là các thầy, cô giáo, nhân viên nhà trường và 2.242 ca là học sinh.

Ngành giáo dục Hải Phòng thông tin ca nhiễm SARS-CoV-2 dựa trên các yếu tố xác định là xét nghiệm bằng phương pháp PCR, tiếp xúc gần và có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính, có biểu hiện lâm sàng nghi mắc Covid-19 và có yếu tố dịch tễ, những trường hợp có 2 lần trong thời gian 8 giờ với kết quả xét nghiệm nhanh và có yếu tố dịch tễ.

Nhân viên Y tế thực hiện xét nghiệm nhanh cho học sinh trên địa bàn quận Kiến An (Hải Phòng) - Ảnh: Đại đoàn kết

Sau dip nghỉ Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, từ ngày 7/2 các trường THCS, THPT, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, đơn vị trực thuộc (công lập và ngoài công lập) tổ chức dạy học bình thường.

Các trường mầm non, tiểu học (công lập và ngoài công lập) tổ chức dạy học theo quy định của chính quyền địa phương. Sau khi nhiều cấp học đi học bình thường trở lại, Hải Phòng ghi nhận số ca nhiễm là giáo viên, học sinh tăng cao.

Như vậy, trên địa bàn TP hiện có 6.477 ca nhiễm là giáo viên, học sinh. Trong đó có 449 ca nhiễm là thầy, cô giáo, nhân viên làm việc tại các trường học và 6.028 ca nhiễm là học sinh các cấp học.

Nhiều học sinh ở Hà Nội vừa đến lớp học trực tiếp đã phải quay về vì có F0 Phụ huynh học sinh có con học THCS - THPT ở Hà Nội cho biết, con vừa háo hức đến trường chưa được bao lâu đã quay về. Hỏi ra mới biết, lớp phát hiện có F0 và cả lớp được về nhà tiếp tục học trực tuyến.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-trong-24-gio-hai-phong-ghi-nhan-2360-ca-nhiem-covid-19-la-giao-vien-hoc-sinh-449491.html