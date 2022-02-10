Nhiều học sinh ở Hà Nội vừa đến lớp học trực tiếp đã phải quay về vì có F0

Xã hội 10/02/2022 14:40

Phụ huynh học sinh có con học THCS - THPT ở Hà Nội cho biết, con vừa háo hức đến trường chưa được bao lâu đã quay về. Hỏi ra mới biết, lớp phát hiện có F0 và cả lớp được về nhà tiếp tục học trực tuyến.

Theo nguồn tin từ Tiền Phong, trên các diễn đàn, một số phụ huynh học sinh có con học THCS - THPT ở Hà Nội cho biết, con vừa háo hức đến trường chưa được bao lâu đã quay về. Hỏi ra mới biết, lớp phát hiện có F0 và cả lớp được về nhà tiếp tục học trực tuyến.

Cụ thể, một trường THPT tại quận Tây Hồ ngày 9/2 cũng đã gửi thông báo tới cha mẹ học sinh, sau 2 ngày cho học sinh đi học đã xuất hiện một vài trường hợp F0. Sau khi kiểm tra thì chủ yếu các trường hợp F0 này có nguồn lây hoặc nghi ngờ nguồn lây từ gia đình.

"Các con háo hức đến trường, sau màn chào hỏi và nhận lì xì từ thầy chủ nhiệm thì biết tin có F0 và lại trở về nhà học online", phụ huynh một trường THPT chia sẻ với VietNamNet.

Một phụ huynh khác cũng cho biết: "Con mình vừa đi học thì lớp báo có F0, nên giờ lại chuyển sang học online vào chiều nay".

Nhiều học sinh ở Hà Nội vừa đến lớp học trực tiếp đã phải quay về vì có F0 - Ảnh 1
Học sinh hà Nội trở lại trường học - Ảnh: VietNamNet

Trả lời về vấn đề này, Ông Lê Đức Thuận, Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình (Hà Nội) chia sẻ với PV Tiền Phong, cụ thể, trước khi cho học sinh đi học, các trường đều được diễn tập kỹ các tình huống như phát hiện F0, nghi ngờ F0 để bình tĩnh xử lý. Thực tế, trong ngày đầu tiên đón học sinh đến lớp, tại Trường THCS Thăng Long cũng có trường hợp học sinh đến 7h 15 phút, sau đó 9 giờ phụ huynh đến đón về do gia đình có người F0.

Kết quả test nhanh cho thấy học sinh này dương tính và hiện đang chờ kết quả xét nghiệm PCR. Ngay khi học sinh có kết quả test nhanh, giáo viên chủ nhiệm đã lập danh sách những học sinh tiếp xúc với em đó chuyển sang học trực tuyến. Nhà trường khử khuẩn lớp học.

Trao đổi với VietNamNet, ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay, qua thống kê ở ngày đầu trở lại trường, khối lớp 7, 8, 9 toàn thành phố, có 219.496/226.816 học sinh đến trường (đạt tỉ lệ 96,77%).

Đối với khối các lớp 10, 11, 12, toàn thành phố có 192.645/205.900 học sinh đến trường (đạt tỉ lệ 93,56%).

Hiện, theo Bản tin tối 9/2 của Bộ Y tế, từ 16h ngày 8/2 đến 16h ngày 9/2, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 23.956 ca nhiễm mới, trong đó 3 ca nhập cảnh và 23.953 ca ghi nhận trong nước (tăng 2.052 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 16.608 ca trong cộng đồng). Hà Nội vẫn là địa phương dẫn đầu với 2.949 ca bệnh.

Hai cơ sở mầm non tại TP.HCM nhận giữ trẻ sớm hơn quy định của thành phố gần 1 tuần dù chưa đảm bảo đủ các yêu cầu về phòng, chống dịch

Hai cơ sở mầm non tại TP.HCM nhận giữ trẻ sớm hơn quy định của thành phố gần 1 tuần dù chưa đảm bảo đủ các yêu cầu về phòng, chống dịch

UBND phường Thạnh Lộc (quận 12) đã đi kiểm tra, phát hiện hai cơ sở mầm non ngoài công lập gồm M.T và M.K nhận trẻ sớm, sai quy định.

Xem thêm
Từ khóa:   hà nội đi học trở lại học sinh trở lại trường COVID-19

TIN MỚI NHẤT

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 58 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số