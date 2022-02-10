Nhiều học sinh ở Hà Nội vừa đến lớp học trực tiếp đã phải quay về vì có F0

Phụ huynh học sinh có con học THCS - THPT ở Hà Nội cho biết, con vừa háo hức đến trường chưa được bao lâu đã quay về. Hỏi ra mới biết, lớp phát hiện có F0 và cả lớp được về nhà tiếp tục học trực tuyến.

Theo nguồn tin từ Tiền Phong, trên các diễn đàn, một số phụ huynh học sinh có con học THCS - THPT ở Hà Nội cho biết, con vừa háo hức đến trường chưa được bao lâu đã quay về. Hỏi ra mới biết, lớp phát hiện có F0 và cả lớp được về nhà tiếp tục học trực tuyến. Cụ thể, một trường THPT tại quận Tây Hồ ngày 9/2 cũng đã gửi thông báo tới cha mẹ học sinh, sau 2 ngày cho học sinh đi học đã xuất hiện một vài trường hợp F0. Sau khi kiểm tra thì chủ yếu các trường hợp F0 này có nguồn lây hoặc nghi ngờ nguồn lây từ gia đình.

"Các con háo hức đến trường, sau màn chào hỏi và nhận lì xì từ thầy chủ nhiệm thì biết tin có F0 và lại trở về nhà học online", phụ huynh một trường THPT chia sẻ với VietNamNet. Một phụ huynh khác cũng cho biết: "Con mình vừa đi học thì lớp báo có F0, nên giờ lại chuyển sang học online vào chiều nay".

Học sinh hà Nội trở lại trường học - Ảnh: VietNamNet Trả lời về vấn đề này, Ông Lê Đức Thuận, Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình (Hà Nội) chia sẻ với PV Tiền Phong, cụ thể, trước khi cho học sinh đi học, các trường đều được diễn tập kỹ các tình huống như phát hiện F0, nghi ngờ F0 để bình tĩnh xử lý. Thực tế, trong ngày đầu tiên đón học sinh đến lớp, tại Trường THCS Thăng Long cũng có trường hợp học sinh đến 7h 15 phút, sau đó 9 giờ phụ huynh đến đón về do gia đình có người F0. Kết quả test nhanh cho thấy học sinh này dương tính và hiện đang chờ kết quả xét nghiệm PCR. Ngay khi học sinh có kết quả test nhanh, giáo viên chủ nhiệm đã lập danh sách những học sinh tiếp xúc với em đó chuyển sang học trực tuyến. Nhà trường khử khuẩn lớp học. Trao đổi với VietNamNet, ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay, qua thống kê ở ngày đầu trở lại trường, khối lớp 7, 8, 9 toàn thành phố, có 219.496/226.816 học sinh đến trường (đạt tỉ lệ 96,77%). Đối với khối các lớp 10, 11, 12, toàn thành phố có 192.645/205.900 học sinh đến trường (đạt tỉ lệ 93,56%). Hiện, theo Bản tin tối 9/2 của Bộ Y tế, từ 16h ngày 8/2 đến 16h ngày 9/2, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 23.956 ca nhiễm mới, trong đó 3 ca nhập cảnh và 23.953 ca ghi nhận trong nước (tăng 2.052 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 16.608 ca trong cộng đồng). Hà Nội vẫn là địa phương dẫn đầu với 2.949 ca bệnh.

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