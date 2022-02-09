Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đồng ý cho mở lại các hoạt động phun lửa Cầu Rồng, massage, spa, karaoke...để phục vụ khách du lịch

Xã hội 09/02/2022 14:45

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đồng ý cho mở lại các hoạt động phun lửa Cầu Rồng, massage, spa, karaoke...để phục vụ khách du lịch.

Theo nguồn tin từ VOV, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng chiều ngày 8/2, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đồng ý cho mở lại các hoạt động phun lửa Cầu Rồng, massage, spa, karaoke...để phục vụ khách du lịch.

Cụ thể, đại điện Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, trong dịp Tết Nhâm Dần, lượng khách du lịch đến Đà Nẵng tăng 17% so với cùng thời điểm năm ngoái. Một số khách sạn kín phòng. Nhiều du khách kiến nghị, thành phố nên mở lại một số dịch vụ vui chơi, giải trí, đặc biệt là hoạt động phun lửa tại cầu Rồng để du khách trải nghiệm.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho hay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chủ trương mở lại các hoạt động văn hóa du lịch trong tháng 3 năm nay. Lãnh đạo thành phố thống nhất với đề xuất của Sở Du lịch cho phép tổ chức lại hoạt động phun lửa, phun nước tại cầu Rồng vào các tối thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần; mở cửa trở lại các dịch vụ karaoke, spa, massage… để phục vụ và thu hút khách du lịch. Riêng hoạt động vũ trường cần thận trọng, xem xét mở cửa chậm hơn.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đồng ý cho mở lại các hoạt động phun lửa Cầu Rồng, massage, spa, karaoke...để phục vụ khách du lịch - Ảnh 1
Cầu Rồng phun lửa ở Đà Nẵng - Ảnh: Internet

Cũng tại cuộc họp, dẫn tin từ Tiền Phong, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã thống nhất cho phép học sinh lớp 6 đi học trực tiếp vào ngày 14/2 tới. Học sinh tiểu học đi 21/2, nhưng không tổ chức bán trú. “Các đơn vị liên quan cần lấy ý kiến của phụ huynh và theo dõi thận trọng. Ngoài ra, các hoạt động ngoài nhà trường như học năng khiếu, ngoại ngữ…cũng nên trở lại bình thường”, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh lưu ý.

CHÍNH THỨC: Rạp chiếu phim ở Hà Nội mở cửa trở lại từ ngày 10/2

CHÍNH THỨC: Rạp chiếu phim ở Hà Nội mở cửa trở lại từ ngày 10/2

Thành phố yêu cầu phó chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng chỉ đạo cho phép rạp chiếu phim, các cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật mở cửa đón khách trở lại từ ngày 10/2.

Xem thêm
Từ khóa:   Đà Nẵng Đà Nẵng mở cửa karaoke Đà Nẵng mở cửa du lịch COVID-19

TIN MỚI NHẤT

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 55 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số