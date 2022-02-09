Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đồng ý cho mở lại các hoạt động phun lửa Cầu Rồng, massage, spa, karaoke...để phục vụ khách du lịch.

Theo nguồn tin từ VOV, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng chiều ngày 8/2, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đồng ý cho mở lại các hoạt động phun lửa Cầu Rồng, massage, spa, karaoke...để phục vụ khách du lịch.

Cụ thể, đại điện Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, trong dịp Tết Nhâm Dần, lượng khách du lịch đến Đà Nẵng tăng 17% so với cùng thời điểm năm ngoái. Một số khách sạn kín phòng. Nhiều du khách kiến nghị, thành phố nên mở lại một số dịch vụ vui chơi, giải trí, đặc biệt là hoạt động phun lửa tại cầu Rồng để du khách trải nghiệm.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho hay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chủ trương mở lại các hoạt động văn hóa du lịch trong tháng 3 năm nay. Lãnh đạo thành phố thống nhất với đề xuất của Sở Du lịch cho phép tổ chức lại hoạt động phun lửa, phun nước tại cầu Rồng vào các tối thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần; mở cửa trở lại các dịch vụ karaoke, spa, massage… để phục vụ và thu hút khách du lịch. Riêng hoạt động vũ trường cần thận trọng, xem xét mở cửa chậm hơn.

Cầu Rồng phun lửa ở Đà Nẵng - Ảnh: Internet

Cũng tại cuộc họp, dẫn tin từ Tiền Phong, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã thống nhất cho phép học sinh lớp 6 đi học trực tiếp vào ngày 14/2 tới. Học sinh tiểu học đi 21/2, nhưng không tổ chức bán trú. “Các đơn vị liên quan cần lấy ý kiến của phụ huynh và theo dõi thận trọng. Ngoài ra, các hoạt động ngoài nhà trường như học năng khiếu, ngoại ngữ…cũng nên trở lại bình thường”, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh lưu ý.

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