Hai cơ sở mầm non tại TP.HCM nhận giữ trẻ sớm hơn quy định của thành phố gần 1 tuần dù chưa đảm bảo đủ các yêu cầu về phòng, chống dịch

UBND phường Thạnh Lộc (quận 12) đã đi kiểm tra, phát hiện hai cơ sở mầm non ngoài công lập gồm M.T và M.K nhận trẻ sớm, sai quy định.

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, tối 9/2, ông Khưu Mạnh Hùng (trưởng Phòng GD-ĐT quận 12, TP.HCM) cho biết UBND phường Thạnh Lộc (quận 12) đã đi kiểm tra, phát hiện hai cơ sở mầm non ngoài công lập gồm M.T và M.K nhận trẻ sớm, sai quy định.

Cụ thể, ông Hùng cho biết, "Phường kiểm tra và đã lập biên bản. Khi nào hai cơ sở này đảm bảo đủ các yêu cầu về phòng, chống dịch, đảm bảo ít nhất 8/10 tiêu chí thành phần và có giấy phép của ban chỉ đạo phòng chống dịch tại địa phương thì sẽ hoạt động lại".

Thông tin thêm vì sao hai cơ sở giáo dục mầm non này lại "chạy" trước quy định, ông Hùng nói: "Hai nhóm trẻ này trả lời là đến trường dọn dẹp, hiểu nhầm văn bản và... dắt trẻ theo. Thời điểm kiểm tra có khoảng dưới 20 em. Ngay khi đoàn kiểm tra, lập biên bản, nhóm lớp này đã trả trẻ về cho phụ huynh ngay buổi chiều".

Lớp Mẫu giáo nhận giữ trẻ sớm hơn quy định - Ảnh: Zing news

Liên quan tới vụ việc trên, Zing News đưa tin, Phòng GD&ĐT quận 12 cho biết đây là hai lớp mẫu giáo tư thục, đều có giấy phép hoạt động do UBND phường Thạnh Lộc cấp, nhưng việc nhận trẻ vào thời điểm này là sai quy định.

Trong đó, lớp Mẫu giáo M.T tự ý nhận trông 6 trẻ. Nhưng chủ cơ sở giải thích ngày 7/2, nhóm lớp mở cửa để giáo viên, nhân viên đến làm việc, chuẩn bị đón trẻ. Những trẻ có mặt ở nhóm lớp là con của những giáo viên, bảo mẫu dắt đến.

Tại thời điểm kiểm tra, hai cơ sở này cũng chưa đảm bảo đủ các yêu cầu về phòng, chống dịch. UBND phường Thạnh Lộc đề nghị hai cơ sở phải trả toàn bộ trẻ về cho phụ huynh trong chiều 8/2 và chỉ được hoạt động trở lại khi phường Thạnh Lộc cho phép.

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