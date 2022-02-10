Bộ GD&ĐT lên tiếng về việc không tổ chức cho học sinh Hà Nội ăn bán trú

Việc Hà Nội cho học sinh quay lại trường nhưng không tổ chức ăn bán trú khiến nhiều phụ huynh gặp khó khăn trong việc vừa đi làm vừa đón con.

Trước đó, theo thông tin chia sẻ từ báo Lao động, Ủy ban Nhân dân Hà Nội ban hành quyết định cho học sinh tiểu học và lớp 6 ở 18 huyện, thị ngoại thành học trực tiếp từ 10/2. Bên cạnh đó, phụ huynh và học sinh đồng hành cùng nhà trường, nghiêm túc thực hiện 5K, cùng giám sát và tuân thủ nguyên tắc "một cung đường, hai điểm đến" để đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại. Theo yêu cầu bắt buộc, 100% các trường phải thực hiện việc xây dựng kịch bản xử trí khi có F0 trong trường khi học sinh học trực tiếp. Khâu rà soát, theo dõi sức khỏe học sinh phải được các trường phối hợp với phụ huynh học sinh thực hiện chặt chẽ. Học sinh được đo thân nhiệt, bắt buộc khai báo y tế trước khi vào trường học. Các trường phải khử khuẩn, dọn vệ sinh trước khi đón học sinh quay lại trường và làm ngay sau các buổi học.

Học sinh tiểu học và lớp 6 tại 18 huyện, thị xã của Hà Nội sẽ đi học trực tiếp - Ảnh: Lao động Tuy nhiên, các trường được yêu cầu chỉ dạy một buổi, không tổ chức ăn bán trú. Do đó, bên cạnh niềm vui con được đi học trở lại, nhiều phụ huynh cho rằng, việc mở cửa trường học và không tổ chức bán trú gây nhiều khó khăn cho cả phụ huynh và học sinh. Theo báo Infonet đưa tin, để tạo thuận lợi cho phụ huynh yên tâm làm việc và đưa đón con cái, cũng như sinh hoạt của học sinh được nền nếp thì việc đưa học sinh quay trở lại học tập trực tiếp nên thực hiện đầy đủ và thống nhất.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết: "Chúng ta nên thực hiện đầy đủ, làm sao vừa đảm bảo việc dạy học cho các cháu, vừa thuận lợi cho chăm sóc, đưa đón của phụ huynh, tạo điều kiện cho cha mẹ học sinh yên tâm trong công việc, từ đó tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội". Việc học sinh đến trường học một buổi hay bán trú cả ngày về mặt phòng dịch là không khác nhau nhiều - Ảnh: Infonet Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng khẳng định rằng yếu tố quan trọng giúp chiến thắng dịch bệnh và đảm bảo an toàn trường học là tư tưởng, tinh thần, thái độ. Do vậy, việc cần làm hiện nay là ứng phó với dịch bệnh một cách bình tĩnh, không hoảng hốt và thể hiện rõ sự hiểu biết.

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