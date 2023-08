Sáng ngày 9/2, Phó Giám Đốc Bệnh viện Xanh Pôn - Trần Liên Hương cho biết hiện bé vẫn đang tiếp tục hồi sức và tình trạng sức khỏe vẫn nặng.

Theo chia sẻ thông tin từ Infonet, vào sáng 9/2, bà Trần Liên Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, bé gái 3 tuổi - Đ.N.A. bị nhân tình của mẹ đóng đinh vào đầu, hiện vẫn rất nặng và đang được điều trị hồi sức tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu Nhi của bệnh viện.

Bác sĩ Liên Hương cho biết: "Hiện bệnh nhi vẫn đang nằm trong Khoa Hồi sức Cấp cứu Nhi của bệnh viện, tình trạng bệnh nhân vẫn nặng".

Bên cạnh đó, trả lời cho thông tin cho rằng chân tay bé đã cử động được, vị bác sĩ cũng chia sẻ: "Biến triển cụ thể như thế nào tổ chuyên môn báo ra sẽ thông báo sau. Hiện tại tình trạng của bé vẫn nặng". Từ hơn nửa tháng qua, cháu bé vẫn hôn mê, chưa thể tiến hành phẫu thuật lấy đinh trong đầu. Sát Tết, bé được các bác sĩ tháo bột ở cánh tay.

Sức khỏe bé gái ở Thạch Thất, Hà Nội bị đinh găm vào đầu vẫn nặng - Ảnh: Internet

Trước đó, theo báo Người lao động dẫn tin, vào chiều tối 17/1, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất tiếp nhận bé gái Đ.N.A., 3 tuổi, xã Canh Nậu, nhập viện trong tình trạng hôn mê và co giật. Bé A. được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, sau khi chụp chiếu phát hiện 9 vật thể nghi là đinh trong sọ não.

Ngày 20/1, Công an TP. Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trung Huyên, 30 tuổi, thợ mộc, là nhân tình của mẹ bé A. Tại cơ quan công an, Huyên khai nhận đã đóng đinh vào đầu bé gái. Những lần trước bé nhập viện do ngộ độc thuốc trừ sâu, gãy tay, nuốt đinh, đau tai đều do Huyên gây ra.

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc thương tâm này.

