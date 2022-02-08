Lễ cúng 49 ngày của bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Bác V.A tiết lộ 'thế lực' nào đó đang tìm cách 'khủng bố', dòng tin nhắn đầy xót xa của mẹ ruột

Xã hội 08/02/2022 09:50

Mới đây, người thân của bé gái 8 tuổi cho biết Mùng 8 Tết cũng là lễ cúng 49 ngày của bé V.A. Mẹ ruột của em đã đến nơi gửi hương linh để cắm bông, chuẩn bị nghi lễ tâm linh cho con gái.

Gần 2 tháng qua, sự việc bé gái 8 tuổi - N.T.V.A (ngụ quận Bình Thạnh) tử vong do bị "dì ghẻ" bạo hành đã khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, phẫn nộ và xót xa. 

Mới đây, người thân của bé V.A cho biết ngày mùng 8 Tết Nhâm Dần cũng là lễ cúng 49 ngày của cháu bé. Dù sự việc đã trải qua, nhưng nỗi đau vẫn chưa thể nguôi ngoai trong lòng người thân cũng như những người yêu thương V.A. Chị Thanh Loan (bác của bé V.A) nghẹn ngào chia sẻ: "Hôm nay, gia đình làm lễ 49 ngày cho con. Ngày đầu tiên chính thức đi làm trở lại, cũng là ngày cúng thất 7 cho con. Thời gian thì trôi nhanh quá, mà nỗi đau thì dường như mới chỉ ngày hôm qua phải không?".

Lễ cúng 49 ngày của bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Bác V.A tiết lộ 'thế lực' nào đó đang tìm cách 'khủng bố', dòng tin nhắn đầy xót xa của mẹ ruột - Ảnh 1
 Mùng 8 Tết cũng là lễ cúng 49 ngày của bé V.A - Ảnh: FBNV

Đồng thời, mẹ bé V.A cũng đã đến chùa, nơi gửi hương linh để cắm hoa, sắm lễ cúng thất cho con. Chị Loan tâm sự: "Hôm qua, mẹ con gần 10 giờ đêm còn nhắn cho bác, nói em vừa đi cắm hoa cho con về. Thương con bao nhiêu bác thương mẹ Hạnh bấy nhiêu. Nhưng bác biết con đã đến được nơi hạnh phúc, vui vẻ rồi và mẹ con cũng tin thế. Vậy là đủ rồi con nhỉ?. Việc còn lại là đợi thêm chút thời gian nữa, điều tra cặn kẽ để xét xử công bằng, những kẻ làm con đau chắc chắn không thể thoát tội được. Gia đình mình luôn tin là thế".  

Ngay sau khi những dòng tin nhắn trên được chia sẻ đã khiến nhiều người xúc động và dành lời động viên hãy kiên cường, mạnh mẽ gửi đến mẹ của cháu bé.

Lễ cúng 49 ngày của bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Bác V.A tiết lộ 'thế lực' nào đó đang tìm cách 'khủng bố', dòng tin nhắn đầy xót xa của mẹ ruột - Ảnh 2
Những dòng tin nhắn của mẹ ruột bé V.A - Ảnh: FBNV

Đáng chú ý hơn là chị Thanh Loan còn tiết lộ rằng vào những ngày qua, ở một số nơi trên trái đất cũng đã tổ chức cầu siêu cho bé V.A. Bên cạnh đó, có những người lên tiếng đòi lại công bằng cho con đều bị một "thế lực" nào đó tìm cách "khủng bố" như "hack" facebook... Tuy nhiên, sự đấu tranh giành lại quyền lợi cho V.A chưa bao giờ nguôi ngoai, họ vẫn ngày ngày cầu nguyện, viết bài, đăng bài, quan tâm đến vụ án đã diễn tiến như thế nào. Tất cả điều đó đã như tiếp thêm sức mạnh tinh thần, động viên đến gia đình của bé V.A trong cuộc đấu tranh đòi lại công bằng và quyền lợi cho con. 

Hiện tại, vụ việc đau lòng này vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra để làm rõ và xử lý đúng người đúng tội. 

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