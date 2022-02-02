Mẹ ruột của bé gái 8 tuổi lần đầu xuất hiện, hé lộ hình ảnh đón Tết lúc còn sống của cháu bé gây xúc động

Xã hội 02/02/2022 17:20

Vào ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần, mẹ ruột của bé gái 8 tuổi đã đến ngôi chùa để bày lễ trên bàn thờ, hương linh trong lễ cúng thất lần thứ 6 cho con gái.

Liên quan đến vụ việc của bé gái 8 tuổi - N.T.V.A bị mẹ kế bạo hành dẫn đến tử vong, ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần cũng là ngày tuần thứ 6 của cháu bé. Dù sự việc đã trải qua, nhưng nỗi đau vẫn chưa thể nguôi ngoai trong lòng người thân cũng như những người yêu thương V.A. Đây sẽ là cái Tết buồn và mất mát nhất của chị H. - mẹ ruột của bé V.A.

Cụ thể, vào chiều ngày 29/1, mẹ bé V.A cũng đã đến chùa Tường Nguyên (Q.4) để cắm hoa, sắm lễ thất cho con. Đáng chú ý là đây cũng là lần đầu tiên chị H. mẹ bé V.A xuất hiện thông qua tấm hình mà chị Thanh Loan - bác của cô bé chia sẻ kể từ khi xảy ra sự việc đau lòng.

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Mẹ của bé V.A lần đầu xuất hiện sau sự việc đau lòng của con gái - Ảnh: FBNV

Bác của cháu bé nghẹn ngào chia sẻ: "Không còn buồn, không còn đau, con đã về với Phật. Mai là thất thứ 6 của con, nay mẹ con và rất nhiều người thương con đã đến cắm hoa, bày lễ cho con rồi. Ở nơi ấy bình yên nha con". Ngay sau khi những hình ảnh trên được chia sẻ đã khiến nhiều người xúc động và dành lời động viên hãy kiên cường, mạnh mẽ đến mẹ bé V.A.

Bên cạnh đó, chị Thanh Loan cũng chia sẻ hình ảnh bé V.A đón Tết cùng gia đình lúc còn sống. Chị xót xa: "Tết xưa của con". Trong ảnh, bé V.A diễn một chiếc áo dài hồng xinh xắn, hé nụ cười vui tươi khi đang xin chữ thầy đồ vào những ngày đầu năm mới. Đồng thời, hình ảnh bàn thờ trong lễ cúng thất thứ 6 của cháu bé cũng được đăng tải kèm theo "Tết này của con".

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Hình ảnh đón Tết của bé V.A lúc còn sống được người thân chia sẻ - Ảnh: FBNV
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Lễ cúng thất lần thứ 6 của bé V.A - Ảnh: FBNV

Hai hình ảnh đối lập "Tết xưa" và "Tết nay" của bé V.A khiến nhiều người không khỏi đau xót và không cầm được nước mắt. Không ít cư dân mạng xót thương cho cháu bé: "Thắt hết ruột... xem hình V.A không chịu nổi",

"Trưa hôm qua cô có rủ cô bạn thân của cô ghé thăm con ở chùa và có gặp em trai con nữa. Thương con nhiều lắm!"

"Thương con nhưng tiếc nuối bức rứt hơn nhiều ngày Tết mà có vui được đâu, làm gì cũng thấy và cũng nghĩ đến con, mình cũng chỉ là người xa lạ mà cái cảm giác này mình cũng không diễn tả nổi chỉ thấy có 1 cái gì đó hụt hẫng không có tinh thần làm gì hết, tiếc nuối"

"Ôi, con xinh yêu quá. Ước ao 1 điều con được vui Tết này cùng mẹ, em trai và nhà ngoại"

Ngay cả hot mom Hằng Túi cũng không khỏi xót xa: "Đáng lẽ giờ này con được ăn Tết với mẹ và em. Thương con".

 

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