Tịnh Thất Bồng Lai gặp 'điềm xấu' ngày đầu năm, 'thầy ông nội' Lê Tùng Vân nhắn nhủ đặc biệt đến 3 đệ tử bị tạm giam

Sau loạt lùm xùm liên quan đến Tịnh Thất Bồng Lai, tình trạng hiện tại của "thầy ông nội" Lê Tùng Vân khiến dân tình chú ý và bàn tán xôn xao.

Vào ngày 1/2, trên kênh YouTube của Nhị Nguyên, người sống tại Tịnh Thất Bồng Lai (còn gọi là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ) gây chú ý khi chia sẻ đoạn video mới, kèm theo tiêu đề mang nội dung là: "Lần đầu thầy ông nội và Thiền am đón đêm giao thừa trong nước mắt! Nhận điềm báo cực xấu". Nhị Nguyên cho biết mọi người đều có mặt đông đủ, chỉ trừ 3 thầy đang bị tạm giam. Đồng thời, anh chia sẻ rằng Tịnh Thất Bồng Lai đã gặp phải điềm gở. Vốn nhóm người này định bật pháo giấy chào năm mới, nhưng 2 cây lại chỉ tìm thấy 1. Chẳng những vậy, khi bật lên còn không thấy nhiều giấy tung ra. Nhị Nguyên chán nản: "Cái cây pháo mình mừng năm mới vui vẻ vậy mà không có bông. Chứng tỏ là điềm xui, đại xui luôn".

Sự xuất hiện của ông Lê Tùng Vân sau hàng loạt biến cố khiến dư luận không thể không chú ý - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh đó, xuất hiện trong clip là ông Lê Tùng Vân cùng một số sư cô và nhóm trẻ em sống tại Tịnh Thất Bồng Lai. Song, vẻ mặt ai nấy cũng đều đượm buồn ngay ngày đầu năm mới. Được Nhị Nguyên mời phát biểu, "thầy ông nội" gửi lời nhắn nhủ đến 3 "đệ tử" của mình nói: "Thầy nghĩ ở trong tù 3 thầy Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương sẽ thần giao cách cảm mà hiểu rằng Thiền Am đang làm lễ tiễn năm cũ, đón năm mới. 3 thầy hãy cầu nguyện tiếp cùng Thiền Am…" Vẻ mặt đượm buồn ngay ngày đầu năm mới - Ảnh: Chụp màn hình Đồng thời, ông chậm rãi nói tiếp: "Mong rằng cả 3 sau bài học này vẫn tiếp tục hiền lành như trước đây. Trước hiền sao, giờ hiền như vậy. Dẫu cho cuộc đời có đối xử với mình như thế nào thì cũng kệ nó". Tuy nhiên, chưa được mấy câu ông đã than thở: "Thôi thầy mệt lắm rồi, thầy nói không nổi nữa".

Hiện 3 đệ tử của 'thầy ông nội' là Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương hiện đang bị tạm giam - Ảnh: Internet Trước đó, theo báo Người Lao động đưa tin, ông Lê Tùng Vân từng bị khởi tố về tội "lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân". Bên cạnh đó, 3 người khác sinh sống tại nơi đây cũng bị khởi tố tội tương tự, lần lượt là Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi). Hiện Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương hiện đang bị tạm giam. Trong khi, ông Lê Tùng Vân được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm di chuyển khỏi nơi cư trú.

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