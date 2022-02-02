Sức khoẻ hiện tại của bé gái 3 tuổi bị đinh găm vào đầu: Cánh tay được tháo bột, vẫn còn hôn mê sâu

Mới đây, phía gia đình của bé gái 3 tuổi cho biết hiện cháu Đ.N.A đã được tháo bột cánh tay và cảm nhận được những sự chuyển biến rõ rệt về sức khỏe của cháu.

Liên quan đến vụ việc của bé gái 3 tuổi - Đ.N.A. trú tại xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, Hà Nội) bị nhân tình của mẹ là Nguyễn Trung Huyên đóng đinh vào đầu, tình hình của cháu bé hiện đã có những tiến triển nhất định trong quá trình điều trị. Theo chia sẻ từ Tổ Quốc, vào sáng ngày mùng 2 Tết, chia sẻ về tình hình sức khỏe cháu gái, ông Đỗ Hữu Chức - ông nội bé A. cho hay cháu bé được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tháo bột ở phần cánh tay bị gãy. Trước đó, bé có cử động được chân. Song, từ đó tới nay bé vẫn hôn mê, bất tỉnh.

Ông Chức bày tỏ: "Mấy ngày nay tôi về lo chuyện gia đình ở nhà nên bố cháu đang chăm sóc con tại bệnh viện. Tới ngày 4/1 này tôi sẽ ra thay để bố cháu về nhà nghỉ ngơi. Điều mong ước lớn nhất của gia đình tôi lúc này đó là các bác sĩ cứu được cháu, chúng tôi không mong muốn gì hơn. Nghe tôi tâm sự bác sĩ động viên bình tĩnh, còn nước còn tát. Tôi cũng mong bác sĩ cố gắng cứu cháu, sống năm nào tôi bón cơm cho cháu cả năm tôi cũng sướng. Gia đình cũng xác định thời gian điều trị cho cháu sẽ lâu dài nhưng gia đình vẫn nuôi hy vọng một ngày cháu được hồi sinh". Ông nội hi vọng có một 'phép màu' về tình hình sức khỏe của cháu gái - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, chị Nguyễn Thanh Huyền Anh (bác dâu bé gái Ngọc A.) cho biết, cháu gái đã trải qua nhiều lần thập tử nhất sinh. Chị Huyền Anh xót xa cho biết: "Tôi mong con tai qua nạn khỏi để con lại được vui chơi, vui đùa, ngoài ra chẳng mong gì hơn. Người lớn mình bị thế còn không chịu được đằng này cháu còn quá bé. Bác sĩ động viên gia đình tôi bảo đến giờ phút này cháu phần nào đỡ nguy hiểm tới tính mạng nhưng hành trình cùng con rất gian nan, lâu dài. Sự việc đã xảy ra không ai mong muốn, gia đình không muốn nhắc tới mẹ cháu nữa. Ai sai đã có pháp luật, còn hiện tại gia đình tập trung mọi việc lo cho cháu".

Ngoài ra, chia sẻ trên trang cá nhân của mình, luật sư Lê Hồng Hiển - Đoàn Luật sư Hà Nội, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp miễn phí cho bé N.A. cũng chia sẻ thêm rằng ngoài việc cung cấp thông tin, tài liệu, giấy tờ thì ông nội cháu, bố cháu… cứ mỗi lần cháu có biểu hiện tiến triển là lại hồ hởi gọi điện cho luật sư để thông báo tình hình. Tình trạng sức khỏe của bé A. đã được tháo bột tay, sức khỏe có những tiến triển nhất định - Ảnh: Internet Trước đó, báo Người Lao động đưa tin, vào chiều ngày 17/1, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất tiếp nhận cháu Đ.N.A nhập viện trong tình trạng hôn mê và co giật. Bệnh nhi sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Sau khi chụp X-quang nhận thấy trên hộp sọ cháu bé có những vật thể giống đinh, tổng cộng 9 cái. Tới ngày 20/1, Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, là thợ mộc, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội). Huyên là nghi phạm chính trong vụ án bé Đ.N.A (3 tuổi) bị bạo hành dẫn đến nguy kịch. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra và làm rõ.

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