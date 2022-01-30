Trong quá trình di chuyển đến nơi làm việc, một anh chàng khiếm thị không may bị vấp ngã, trầy xước hết mặt mũi trong những ngày cuối năm khiến nhiều người xót xa.
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Mới đây, tại fanpage "Xe bus yêu thương" trên mạng xã hội, câu chuyện về hoàn cảnh của anh thanh niên khiếm thị đã khiến nhiều người đồng cảm và cảm thấy xót xa. Cụ thể, trong quá trình di chuyển đến nơi làm việc, anh chàng không may bị vấp ngã, trầy xước hết mặt mũi và may mắn đã được những người tốt giúp đỡ.
Nguyên văn bài viết chia sẻ: "Sáng anh đi làm, do không thấy đường nên bị té ngã và hậu quả là như hình đó ạ. Hôm trước, một chị đi bị vấp ngã dúi dụi, nồi nước sôi trước mặt, may mắn là chỉ bị trầy xước... Hôm trước 1 anh đi lạc, không biết đường về nhà, nửa đêm lang thang ngoài đường. Lý do định hướng đường bị sai, nên không biết đường về. Người sáng mắt, khi thấy vật cản thì tránh...Còn như anh, chỉ biết nhận hậu quả thôi, nên lúc nào các bạn Bus cũng phải hỗ trợ các anh chị trong việc di chuyển. Đồ đạc phải để gọn để các anh chị di chuyển dễ dàng, không bị vướng víu và té ngã".
Đáng chú ý là, nhiều người không khỏi xúc động trước mong ước nho nhỏ của anh thanh niên khiếm thị vào những ngày cuối năm. Người viết chia sẻ thêm: "Cuối năm rồi, hỏi anh giờ muốn gì để bus hỗ trợ... Anh nói mong mọi người đến ủng hộ 1 suất massage để có tiền mua thuốc". Đồng thời, bài viết kèm theo đó anh hình ảnh một anh thanh niên bị trầy xước khắp mặt sau khi vấp ngã khiến nhiều người xót xa.
Sau khi được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, bài viết đã thu hút được sự quan tâm của cư dân mạng. Không ít người đã thể sự đồng cảm, lên tiếng khẳng định khi quay trở lại Sài Gòn sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sẽ nhất định đến ủng hộ cơ sở massage của những người khuyết tật.
Bên cạnh đó, sau khi đọc được câu chuyện của những người khiếm thị, nhiều nhà hảo tâm tốt bụng cũng đã liên hệ fanpage hoặc tìm đến cơ sở massage nơi anh thanh niên này nằm trên đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp để dành tặng anh món quà Tết cuối năm với mong muốn giúp đỡ những người khiếm thị đỡ vất vả hơn và có một cái Tết ấm no hơn.