Mới đây, tại fanpage "Xe bus yêu thương" trên mạng xã hội, câu chuyện về hoàn cảnh của anh thanh niên khiếm thị đã khiến nhiều người đồng cảm và cảm thấy xót xa. Cụ thể, trong quá trình di chuyển đến nơi làm việc, anh chàng không may bị vấp ngã, trầy xước hết mặt mũi và may mắn đã được những người tốt giúp đỡ.

Nguyên văn bài viết chia sẻ: "Sáng anh đi làm, do không thấy đường nên bị té ngã và hậu quả là như hình đó ạ. Hôm trước, một chị đi bị vấp ngã dúi dụi, nồi nước sôi trước mặt, may mắn là chỉ bị trầy xước... Hôm trước 1 anh đi lạc, không biết đường về nhà, nửa đêm lang thang ngoài đường. Lý do định hướng đường bị sai, nên không biết đường về. Người sáng mắt, khi thấy vật cản thì tránh...Còn như anh, chỉ biết nhận hậu quả thôi, nên lúc nào các bạn Bus cũng phải hỗ trợ các anh chị trong việc di chuyển. Đồ đạc phải để gọn để các anh chị di chuyển dễ dàng, không bị vướng víu và té ngã".