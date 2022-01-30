Vào chiều ngày 30/1, đối tượng Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1987) đã bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng sau hành vi dùng dao cứa cổ 2 con nhỏ và tự cứa cổ mình để tự tử.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, vào chiều ngày 30/1, lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Phụ, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1987, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ) đã dùng dao cứa cổ 2 con nhỏ và tự cứa cổ mình để tự tử.

Cụ thể, lý do Nguyễn Văn Mạnh bị khởi tố để điều tra về tội giết người bởi vì đã dùng hung khí có vật sắc nhọn cứa vào vùng cổ của 2 cháu bé. Đặc biệt, hai con nhỏ không có khả năng tự vệ.

Ngoài ra, theo lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Phụ chia sẻ thêm rằng cơ quan điều tra đã tạo điều kiện cho 2 cháu vào thăm bố trước khi ký lệnh bắt tạm giam 4 tháng.

Ông bố sau khi cứa cổ 2 con, lao ra đường cứa cổ mình để tự tử - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, báo Lao động đưa tin, vào khoảng 18h30 ngày 21/1, tại quán bánh mỳ Quỳnh Anh ở tổ dân phố số 5 (khu 3 cũ, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), do mâu thuẫn vợ chồng, trong lúc bức xúc với vợ, Nguyễn Văn Mạnh đã cầm 1 con dao thái màu trắng cứa vào cổ 2 con đẻ còn nhỏ (4 và 5 tuổi).

Thấy sự việc trên, người làm tạp vụ của quán chạy đến can ngăn thì Mạnh cầm dao tự cứa vào cổ của mình. Cháu M.K, Q.A và Mạnh được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ba cha con đều bị thương, rách da ở vùng cổ, hiện sức khỏe các cháu ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi khởi tố đối tượng về tội danh nêu trên, Công an huyện Quỳnh Phụ đã chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh Thái Bình để tiếp tục điều tra sự việc này.

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