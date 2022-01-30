Hà Nội: Xót xa cụ ông bán nốt rau để về quê, bất ngờ tử vong giữa trời mưa gió ngày 27 Tết

Xã hội 30/01/2022 14:49

Vào ngày 29/1, một cụ ông bán rau khi đang đẩy xe hàng sang đường ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) thì bất ngờ đột quỵ và tử vong ngay sau đó.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Dân Việt, vào chiều 29/1 (27 Tết), một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Trần Phú (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, một cụ ông bán hàng tử vong bất thường tại khu vực chợ Nam Dư.

Một người dân bán hàng tại chợ Nam Dư chứng kiến sự việc đã chia sẻ, vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày khi trời mưa nhỏ, một cụ ông bán rau khi đang đẩy xe hàng sang đường thì bất ngờ ngã xuống. Ngay sau khi phát hiện cụ ông ngã ra đường, người dân xung quanh đã lập tức sơ cứu và gọi xe cứu thương. Tuy nhiên, cụ ông đã tử vong khi đang chờ xe cấp cứu.

su viec dau long
Hiện trường vụ việc đau lòng - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Thương xót nạn nhân, nhiều người dân đã đặt thùng quyên góp kêu gọi từ thiện lo hậu sự, đồng thời đắp chiếu và lấy ô che cho cụ ông. Bên cạnh đó, trên mạng xã hội cũng truyền nhau đoạn clip ghi lại sự việc đau lòng này. Đoạn clip ngay sau khi đăng tải đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Ai nấy đều không khỏi xót xa trước sự việc đau lòng. Cạnh thi thể cụ ông, chiếc xe đạp chở sọt rau dù đã trống nhưng cụ ông thì đã không còn. 

su viec dau long 1
Nhiều người dân đã đặt thùng quyên góp kêu gọi từ thiện lo hậu sự, đồng thời đắp chiếu và lấy ô che cho cụ ông - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Ngoài ra, theo Doanh nghiệp và Tiếp thị đưa tin, đến khoảng 10 giờ cùng ngày, người nhà đến đón cụ về Văn Giang, Hưng Yên để lo hậu sư cho cụ. Một người dân cho hay: "Khoảng một tiếng sau, người nhà đến đón cụ về Văn Giang, Hưng Yên. Thật đau xót".

Đắk Lắk: Một người phụ nữ nuốt trọn 12,5 triệu đồng tiền polymer do mâu thuẫn gia đình

Đắk Lắk: Một người phụ nữ nuốt trọn 12,5 triệu đồng tiền polymer do mâu thuẫn gia đình

Do có mâu thuẫn với gia đình, một người phụ nữ ở Đắk Lắk đã vò 1 xấp tiền polymer mệnh giá 500.000 đồng rồi nuốt vào bụng. Sau đó, gia đình phải đưa đi bệnh viện cấp cứu để tiến hành thủ thuật gắp ra.

Xem thêm
Từ khóa:   Cụ ông ở hà Nội cụ ông đột quỵ sự việc đau lòng

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 39 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 37 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số