Vào ngày 29/1, một cụ ông bán rau khi đang đẩy xe hàng sang đường ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) thì bất ngờ đột quỵ và tử vong ngay sau đó.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Dân Việt, vào chiều 29/1 (27 Tết), một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Trần Phú (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, một cụ ông bán hàng tử vong bất thường tại khu vực chợ Nam Dư.

Một người dân bán hàng tại chợ Nam Dư chứng kiến sự việc đã chia sẻ, vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày khi trời mưa nhỏ, một cụ ông bán rau khi đang đẩy xe hàng sang đường thì bất ngờ ngã xuống. Ngay sau khi phát hiện cụ ông ngã ra đường, người dân xung quanh đã lập tức sơ cứu và gọi xe cứu thương. Tuy nhiên, cụ ông đã tử vong khi đang chờ xe cấp cứu.

Hiện trường vụ việc đau lòng - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Thương xót nạn nhân, nhiều người dân đã đặt thùng quyên góp kêu gọi từ thiện lo hậu sự, đồng thời đắp chiếu và lấy ô che cho cụ ông. Bên cạnh đó, trên mạng xã hội cũng truyền nhau đoạn clip ghi lại sự việc đau lòng này. Đoạn clip ngay sau khi đăng tải đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Ai nấy đều không khỏi xót xa trước sự việc đau lòng. Cạnh thi thể cụ ông, chiếc xe đạp chở sọt rau dù đã trống nhưng cụ ông thì đã không còn.

Nhiều người dân đã đặt thùng quyên góp kêu gọi từ thiện lo hậu sự, đồng thời đắp chiếu và lấy ô che cho cụ ông - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Ngoài ra, theo Doanh nghiệp và Tiếp thị đưa tin, đến khoảng 10 giờ cùng ngày, người nhà đến đón cụ về Văn Giang, Hưng Yên để lo hậu sư cho cụ. Một người dân cho hay: "Khoảng một tiếng sau, người nhà đến đón cụ về Văn Giang, Hưng Yên. Thật đau xót".

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