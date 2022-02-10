Nữ sinh lớp bị bố của bạn đánh nhập viện ở Thái Bình: 'Được chẩn đoán chấn thương sọ não, đa tổn thương chưa xác định'

Xã hội 10/02/2022 15:28

Gia đình nữ sinh N.P.A. (14 tuổi, học lớp 8B, trường Tiểu học và THCS Thụy Ninh, huyện Thái Thụy, Thái Bình) vừa có đơn trình báo các cơ quan chức năng về việc con mình bị bố bạn học hành hung.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Lao động, vào khoảng 14h ngày 5/2 (tức ngày Mùng 5 Tết), chị Nguyễn Yến Nhi (19 tuổi, trú thôn Bùi, xã Thụy Ninh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) cho biết em gái mình là N.P.A (14 tuổi, học sinh lớp 8B Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Thụy Ninh) có chở theo hai bạn lên nhà em P.T.P.L (bạn học cùng lớp) ở thôn Hệ để giải quyết xích mích, mâu thuẫn cá nhân.

Chị Nhi bức xúc chia sẻ: "Sau đó các em ra về, khoảng 14h30 cùng ngày, khi đến khu vực chợ Hệ, 3 em bất ngờ bị một chiếc xe ôtô 4 chỗ màu trắng xám dừng lại và một người đàn ông mở cửa xe, lao ra lôi mạnh chiếc xe điện mà các em đang đèo nhau vừa đi tới, khiến cả 3 ngã văng mạnh ra vệ đường. Tiếp đó, người đàn ông này liên tiếp nhảy vào túm tóc, ấn, dúi, đạp vào đầu, mặt và người P.A một cách dã man, tàn bạo. Toàn bộ sự việc được camera an ninh của nhà dân gần đó ghi lại".

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Khoảnh khắc nam phụ huynh đạp vào xe đạp điện làm nhóm nữ sinh ngã ra đường - Ảnh: Zing

Sau khi đánh gục em P.A tại chỗ, người đàn ông bỏ mặc em nằm ở đó và tiếp tục lên xe đi thẳng xuống nhà em la ó, chửi bới thậm tệ. Thấy vậy, mẹ chị Nhi ở trong nhà chạy ra xin lỗi nhưng ông ta vẫn chửi bới lớn và hẹn 18h cùng ngày phải lên nhà mình nói chuyện. Gia đình em P.A sau đó đã đưa em lên xin lỗi về phần sai của con mình theo yêu cầu.

Từ lúc bị đánh, P.A vẫn tỉnh táo nhưng có kêu đau khắp người và đầu. Cơn đau mỗi lúc một dày lên và đến khoảng 23h30 cùng ngày, em nôn ói, lịm đi, gia đình tôi hoảng sợ phải thuê xe taxi chở P.A đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Ngay sau đó, em được các y bác sĩ đưa ngay vào Khoa cấp cứu đặc biệt từ 24h đến 2h30 rạng sáng ngày 6/2. Sau đó, em được đưa vào Khoa Cấp cứu Thần kinh và Cột sống. Đến 6h30, em được đưa về buồng bệnh chấn thương để điều trị.

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Hiện em P.A vẫn đang nằm viện - Ảnh: Lao động
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Nạn nhân được chẩn đoán chấn thương sọ não, đa tổn thương chưa xác định - Ảnh: Lao động

Hiện tại, em vẫn chưa bình phục, các bác sĩ chẩn đoán em bị chấn thương sọ não, đa tổn thương chưa xác định. 

Bên cạnh đó, báo Zing đưa tin, vào ngày 10/2, ông Đỗ Trường Sơn, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thái Thụy, cho biết sau khi nắm sự việc trên, cơ quan này yêu cầu Hiệu trưởng trường TH&THCS Thụy Ninh báo cáo với lãnh đạo xã Thụy Ninh và yêu cầu các học sinh có liên quan viết tường trình, kiểm điểm. Đồng thời, cơ quan này cũng yêu cầu nhà trường thăm hỏi, động viên học sinh và tổ chức buổi làm việc giữa nhà trường với học sinh, cha mẹ học sinh có liên quan để làm rõ.

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