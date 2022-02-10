Vụ thiếu nữ H'Mông bị bắt về làm vợ khi đi du xuân: Không đủ căn cứ xử lý hành vi của nam sinh

Xã hội 10/02/2022 14:41

Căn cứ các tài liệu đã thu thập được, Công an huyện Mèo Vạc nhận thấy không đủ căn cứ để xử lý hành vi của Giàng Mí Ch. về tội "Bắt, giữ hoặc tạm giam người trái pháp luật".

Liên quan đến đoạn clip thiếu nữ bị bắt về làm vợ gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua, theo thông tin của Sức khoẻ và Đời sống, chiều 9/2, ông Nông Văn Ngay - Chủ tịch UBND xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, chính quyền địa phương đã mời bố mẹ của Giàng Mí C. (16 tuổi, trú tại thôn Hấu Chua, xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, người bắt vợ trong clip) và cả C. lên trụ sở để làm việc. 

Vụ thiếu nữ H'Mông bị bắt về làm vợ khi đi du xuân: Không đủ căn cứ xử lý hành vi của nam sinh - Ảnh 1
Đoạn clip nam sinh lớp 10 'bắt vợ' gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua - Ảnh: Cắt từ clip

 

Theo thông tin của Doanh nghiệp và Tiếp thị, qua làm việc, công an xác định người bị C. lôi kéo "bắt về làm vợ" là Vàng Thị S. (14 tuổi, trú xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc). Tuy nhiên, hiện C. hiện không có mặt tại địa bàn sinh sống. Gia đình cho biết, sáng 8/2, C đã đi làm thuê trong nước (đi tự do, hiện chưa xác định được làm thuê ở đâu). Trước khi đi khỏi địa phương, C. không thông báo cho gia đình biết và gia đình không ai biết số điện thoại của C.

Công an xã Giàng Chu Phìn cũng đã phối hợp với công chức tư pháp, cán bộ xã phụ trách thôn tổ chức tuyên truyền và đề nghị gia đình C. cam kết giáo dục không để em tái phạm. Căn cứ các tài liệu đã thu thập được, Công an huyện Mèo Vạc nhận thấy không đủ căn cứ để xử lý hành vi của C. về tội "Bắt, giữ hoặc tạm giam người trái pháp luật" theo quy định tại điều 157 – BLHS năm 2015 cũng như xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại nghị định 144/2021 NĐ-CP của Chính phủ.

Vụ thiếu nữ H'Mông bị bắt về làm vợ khi đi du xuân: Không đủ căn cứ xử lý hành vi của nam sinh - Ảnh 2
Bé S. và gia đình làm việc tại cơ quan công an - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Qua làm việc với bé Vàng Thị S. được biết, S. và C. đã quen nhau trên Zalo từ ngày 4/2/2022. Cả 2 em thường xuyên nhắn tin qua lại. Nội dung các tin nhắn cho thấy, C. có tỏ tình với bé S. và rủ S. đi chơi. Sau đó, S. đồng ý nhưng chưa nhận lời yêu vì nghi ngờ C. đã có người yêu.

Khoảng 10h ngày 7/2, 2 người gặp nhau tại Tượng đài Thanh niên xung phong thuộc thôn Séo Sả Lủng, xã Pải Lủng để cùng nhau đi chơi. Lúc này, C. đi xe máy đến điểm hẹn gặp S. và hai bạn của S. là Thùng Thị D. và Vàng Thị M. (cùng 14 tuổi và cùng trú tại thôn Sà Lủng, xã Pải Lùng).

Khi đi đến ngã ba hạt 7 thuộc thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi thì dừng lại chơi, đến khoảng 15h30 phút thì S. bảo C. đưa về vì sợ muộn. Lúc này, C. có bảo S. ở lại chơi và có nói lời yêu đương với S. và kéo bé gái này định đưa về làm vợ.

Tuy nhiên, S. cho rằng C. đã có người yêu rồi việc nói yêu S. chỉ là lừa dối. Lúc này, C. kéo tay và vai S. chứ không có hành động sàm sỡ. Sự việc diễn ra khoảng hơn 30 phút, khi này có nhiều người dân và khách du lịch thấy hiếu kỳ nên dừng lại xem và quay phim, chụp ảnh.

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