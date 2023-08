Vụ thiếu nữ H'Mông bị bắt về làm vợ khi đi du xuân: Không đủ căn cứ xử lý hành vi của nam sinh

Liên quan đến đoạn clip thiếu nữ bị bắt về làm vợ gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua, theo thông tin của Sức khoẻ và Đời sống, chiều 9/2, ông Nông Văn Ngay - Chủ tịch UBND xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, chính quyền địa phương đã mời bố mẹ của Giàng Mí C. (16 tuổi, trú tại thôn Hấu Chua, xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, người bắt vợ trong clip) và cả C. lên trụ sở để làm việc.

Theo thông tin của Doanh nghiệp và Tiếp thị, qua làm việc, công an xác định người bị C. lôi kéo "bắt về làm vợ" là Vàng Thị S. (14 tuổi, trú xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc). Tuy nhiên, hiện C. hiện không có mặt tại địa bàn sinh sống. Gia đình cho biết, sáng 8/2, C đã đi làm thuê trong nước (đi tự do, hiện chưa xác định được làm thuê ở đâu). Trước khi đi khỏi địa phương, C. không thông báo cho gia đình biết và gia đình không ai biết số điện thoại của C.

Công an xã Giàng Chu Phìn cũng đã phối hợp với công chức tư pháp, cán bộ xã phụ trách thôn tổ chức tuyên truyền và đề nghị gia đình C. cam kết giáo dục không để em tái phạm. Căn cứ các tài liệu đã thu thập được, Công an huyện Mèo Vạc nhận thấy không đủ căn cứ để xử lý hành vi của C. về tội "Bắt, giữ hoặc tạm giam người trái pháp luật" theo quy định tại điều 157 – BLHS năm 2015 cũng như xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại nghị định 144/2021 NĐ-CP của Chính phủ.