Vụ thiếu nữ người Mông bị 'bắt' về làm vợ khi đi du xuân: 'Bố mẹ em bảo nhưng nó không tha'

Vừa qua, đoạn clip thiếu nữ vùng cao bị nam thanh niên lôi kéo, bắt về làm vợ gây xôn xao mạng xã hội. Theo thông tin của VnExpress, chiều 7/2, đại úy Ly Ngọc Tuấn - công an xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc đang trên đường đi tuần tra thì kịp giải vây cho thiếu nữ người Mông bị "bắt" làm vợ.

Thiếu nữ mặc áo màu cam, váy vàng bị một thanh niên nửa ôm nửa kéo trên bãi đất trống ven đường dù cố vùng vẫy song không được. Nhiều người đứng quanh xem vẫn thờ ơ và không can thiệp. Sau khi được đại úy Tuấn giải vây, thiếu nữ kể với người xung quanh: "Em xuống đây chơi thì bị nó kéo về. Bố mẹ em cũng bảo, nhưng nó không tha nên đi về rồi".

Thiếu nữ bị nam sinh kéo đi theo tục 'bắt vợ' của người Mông tại huyện Mèo Vạc (Hà Giang) được công an xã kịp thời giải cứu. Ảnh cắt từ clip - Ảnh: Cắt từ clip

Liên quan đến sự việc này, chiều 8/2, ông Thào Minh Sơn - Chủ tịch xã Pả Vi cho biết, bước đầu xác minh chàng trai ở xã Giàng Chu Phìn (huyện Mèo Vạc), còn cô gái ở xã Tả Lủng (huyện Đồng Văn), sang Pả Vi chơi xuân. Nam 18 tuổi, nữ 16 tuổi, đều chưa đủ tuổi kết hôn.

Chủ tịch xã cho hay, Pả Vi có khoảng 95% cư dân là người Mông, còn duy trì tục lệ "kéo vợ", đặc biệt là thanh niên nam nữ đi chơi hội xuân. Lường trước được tình hình nên xã cắt cử công an viên, dân quân thôn bản tăng tuần tra trên địa bàn, kịp ngăn chặn hủ tục.

Cũng là người Mông lớn lên ở Pả Vi, ông Sơn khẳng định phong tục này ban đầu mang ý nghĩa tốt đẹp, trên cơ sở trai gái yêu nhau, đồng tình xây dựng gia đình. Theo thời gian, một số người lợi dụng, biến tướng phong tục, dẫn tới tảo hôn, nhất là thế hệ trẻ hiện nay không hiểu đầy đủ về tục lệ.

Huyện Mèo Vạc có 17 dân tộc cùng sinh sống, đông nhất là người Mông, chiếm khoảng 78% và duy trì nhiều tục lệ. Chính quyền đã ban hành chương trình hành động "bài trừ hủ tục" với các mục tiêu như đến năm 2025 toàn bộ thôn, bản đưa vào hương ước xóa bỏ hủ tục; không còn tình trạng tảo hôn, kéo vợ.