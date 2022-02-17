Vợ chồng ông T. là bên vay cho rằng, đã thanh toán tiền lãi cho Hữu. Sau đó, hai bên đã xảy ra cự cãi. Khoảng 9h50 ngày 15/2, ông T. và bà Đ. đang xây tường rào cho gia đình con trai là anh Lê Văn V. (SN 1992) thì bị Hữu bắn.

Liên quan đến vụ đôi vợ chồng bị hàng xóm nổ súng gây thương vong ở Thái Nguyên, theo thông tin của VietNamNet sáng 16/2, nguồn tin từ huyện Võ Nhai cho biết, vợ chồng nạn nhân (ông Lê Văn T., bà Phạm Thị Đ., cùng SN 1971, trú tại xóm Tân Tiến, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai) và Lê Văn Hữu (SN 1981, cũng trú ở xóm Tân Tiến) có xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi liên quan đến việc hai bên có vay nợ nhau số tiền khoảng 30 triệu đồng.

Trước đó, ngày 15/2, trên mạng xã hội xuất hiện một bài viết được cho là người nhà của vợ chồng nạn nhân đăng tải. Người này cho biết, mâu thuẫn của vợ chồng ông T. và ông Hữu đã được gia đình gửi đơn phản ánh ra chính quyền xã Dân Tiến.

Sau khi gây ra vụ án mạng, Lê Văn Hữu cũng đã dùng súng tự sát. Hậu quả, đối tượng Hữu và ông Lê Văn T. tử vong; bà Phạm Thị Đ. bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Sáng 16/2, cơ quan chức năng đã thực hiện giám định tử thi đối với ông T. và đối tượng nổ súng.

Vào ngày 12/2, vợ chồng ông T. qua nhà con trai xây bờ rào với mục đích không muốn tiếp xúc với Lê Văn Hữu (nhà Hữu là hàng xóm với nhà con trai ông T.) thì 3 ngày sau xảy ra sự việc.

Hiện trường vụ án là nhà anh V. (con trai ông T.) nằm đối diện và cách nhà nghi phạm qua con đường làng - Ảnh: Vietnamnet

Trao đổi thêm với Doanh nghiệp và Tiếp thị, chiều 16/2, một người thân trong gia đình nghi phạm Lê Văn Hữu (SN 1981, trú xóm Tân Tiến, xã Dân Tiến) cho biết, Hữu là con trai cả trong gia đình có 7 anh em. Thường ngày, Hữu đi làm tại 1 xưởng gỗ gần nhà. Ông đã lập gia đình và có 2 con, con lớn đã đi làm, cháu nhỏ đang học cấp 2. Sự việc xảy ra khiến người thân và làng xóm vô cùng sốc. Bản thân Hữu là người khá kín tiếng nên thời điểm trước khi xảy ra vụ án cũng không ai thấy điều gì bất thường về Hữu.

"Trước khi xảy ra vụ án tôi cũng nghe về việc 2 bên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. "Chỉ biết 1 người con của ông T. vay tiền của Hữu và chưa trả được, 2 bên từng có mâu thuẫn về chuyện này. Còn cụ thể số tiền vay bao nhiêu, vay thế nào? thì tôi không nắm được" - người này cho hay.

Theo lời của người dân địa phương, qua tiếp xúc thường ngày, Hữu được đánh giá không phải đối tượng cộm cán, hung hăng nên sự việc xảy ra nhiều người rất bất ngờ. "Nghi phạm Hữu chưa có tiền án, tiền sự tại địa phương, gia đình Hữu có kinh tế bình thường, làm công việc tự do" - vị lãnh đạo UBND xã Dân Tiến thông tin thêm.

Nói về tình trạng của bà Đ. khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, ông Nguyễn Công Hoàng – Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết: "Khi bệnh nhân được đưa vào cấp cứu, qua thăm khám, các bác sĩ thấy có một viên đạn bắn vào thái dương xuyên qua hộp sọ và găm vào não. Các bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu lấy viên đạn ra ngoài".

Hiện tại, bệnh nhân vẫn phải thở bằng máy sau khi mổ. Phải chờ khi hết thuốc gây mê thì mới tiên lượng được tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.