Trưa 16/2, trao đổi với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Công an huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) cho biết, đơn vị đã bàn giao hồ sơ vụ nổ súng khiến 3 người thương vong ở thôn Tân Tiến (xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên để điều tra, làm rõ.

Hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 người thương vong - Ảnh: VTC news

Liên quan vụ việc này, trao đổi với Dân trí ngày 16/2, một vị lãnh đạo Công an huyện Võ Nhai cho biết, nguyên nhân vụ việc bước đầu được xác định do một người con trai của ông Lê Văn Tới (SN 1971, trú xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai) có vay nợ tiền của nghi phạm Lê Văn Hữu (SN 1981, cùng trú xã Dân Tiến). Trong quá trình vay nợ và trả nợ, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, xích mích.

“Gia đình ông Tới đã gửi đơn cầu cứu đến Công an xã Dân Tiến vì bị Hữu đe doạ trước khi vụ án mạng xảy ra ít ngày. Nhận tin báo, Công an xã Dân Tiến đã báo cáo Công an huyện Võ Nhai và đang xác minh, giải quyết theo thẩm quyền. Tuy nhiên, khi cơ quan công an đang giải quyết đơn cầu cứu thì vụ án mạng bất ngờ xảy ra” - vị lãnh đạo này cho hay.