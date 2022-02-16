Trước khi xảy ra vụ án mạng thương tâm, gia đình ông T. từng gửi đơn cầu cứu đến công an địa phương vì bị Hữu đe doạ.

Trưa 16/2, trao đổi với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Công an huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) cho biết, đơn vị đã bàn giao hồ sơ vụ nổ súng khiến 3 người thương vong ở thôn Tân Tiến (xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên để điều tra, làm rõ. Theo thông tin trước đó, khoảng 9 giờ 50 phút ngày 15/2, ông Lê Văn T. (SN 1971) và vợ là bà Phạm Thị Đ. (SN 1971; trú tại xóm Tân Tiến, xã Dân Tiến) đang xây tường rào cho gia đình con trai là anh Lê Văn V. (SN 1992) tại xóm Tân Tiến thì bị Lê Văn Hữu (SN 1981; cùng trú ở xóm Tân Tiến) đứng trên tầng 2 dùng súng bắn ông T. và bà Đ.. Sau đó, Lê Văn Hữu đã dùng súng tự sát.

Hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 người thương vong - Ảnh: VTC news Liên quan vụ việc này, trao đổi với Dân trí ngày 16/2, một vị lãnh đạo Công an huyện Võ Nhai cho biết, nguyên nhân vụ việc bước đầu được xác định do một người con trai của ông Lê Văn Tới (SN 1971, trú xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai) có vay nợ tiền của nghi phạm Lê Văn Hữu (SN 1981, cùng trú xã Dân Tiến). Trong quá trình vay nợ và trả nợ, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, xích mích. “Gia đình ông Tới đã gửi đơn cầu cứu đến Công an xã Dân Tiến vì bị Hữu đe doạ trước khi vụ án mạng xảy ra ít ngày. Nhận tin báo, Công an xã Dân Tiến đã báo cáo Công an huyện Võ Nhai và đang xác minh, giải quyết theo thẩm quyền. Tuy nhiên, khi cơ quan công an đang giải quyết đơn cầu cứu thì vụ án mạng bất ngờ xảy ra” - vị lãnh đạo này cho hay.

Thông tin về sức khoẻ của bà Phạm Thị Đ. (SN 1971, vợ ông T.) - nạn nhân sống sót trong vụ nổ súng, vị lãnh đạo Công an huyện Võ Nhai chia sẻ, sau khi được đưa đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, bà Đ. đã được phẫu thuật, điều trị và qua cơn nguy kịch. Sức khoẻ đang dần ổn định. “Thông tin anh V. (con trai ông T.) nợ tiền là không đúng, ông Tới và bà Đoàn có nhiều con, một người con trai khác đã vay tiền của Hữu. Hiện gia đình bị hại cũng như gia đình nghi phạm đang tổ chức hậu sự cho những người tử vong” - vị lãnh đạo này cho biết thêm. Đối tượng Hữu đứng ở tầng 2 bắn sang nhà hàng xóm - Ảnh: VTC news Theo thông tin của VTC news, sáng 16/2, ông Trần Lê Dũng - Chủ tịch UBND xã Dân Tiến cũng cho hay, đây là vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân. Đại diện chính quyền địa phương xác nhận trước đó có nhận được phản ánh một chiều của đối tượng liên quan đến việc cho vay tiền. "Chính quyền đã giao cho công an xã lên làm việc và đang làm rõ, đây mới là thông tin phản ánh một chiều từ đối tượng" - ông Dũng cho rằng vụ việc chỉ là mâu thuẫn nhỏ nhặt. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Vụ đôi vợ chồng hàng xóm bị bắn khi đang xây tường rào: Nguyên nhân đến từ mâu thuẫn tiền bạc Trong lúc vợ chồng ông Lê Văn T. (Thái Nguyên) đang xây tường rào cho con trai thì Lê Văn Hữu (SN 1981) bất ngờ đứng từ tầng 2 dùng súng bắn vào 2 vợ chồng rồi tự sát.

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