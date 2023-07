Sau khi nổ súng bắn vợ tử vong, Do đã bỏ trốn khỏi hiện trường, để lại 6 người con nhỏ bơ vơ trong những ngày Tết khi bố bỏ đi, mẹ thì qua đời.

Dẫn tin từ Doanh Nghiệp và Tiếp thị, ngày 4/2, ông Lò Trọng Đại - Chủ tịch UBND xã Mường Lạn (huyện Sốp Cộp, Sơn La) cho biết, hiện các lực lượng chức năng đang tích cực truy bắt nghi phạm sát hại vợ bằng súng tự chế xảy ra trên địa bàn.

Ảnh: Doanh Nghiệp và Tiếp thị

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 30/1/2022, tại nhà của Hạng A Do ở điểm dân cư Co Hạ, bản Khá, xã Mường Lạn. Chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc, tuy nhiên, bước đầu cơ quan chức năng xác nhận Do đã dùng súng tự chế bắn vợ là chị Giàng Thị M. (sinh năm 1987, dân tộc Mông trú tại điểm dân cư Co Hạ, bản Khá, xã Mường Lạn) tử vong.

Sau khi gây án, Hạng A Do đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Theo lãnh đạo xã Mường Lạn, gia đình Do và chị M. là gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn. Cả hai đã có với nhau 6 người con.

Trong những ngày Tết vừa qua, 6 người con nhỏ của vợ chồng này được gửi cho ông nội chăm sóc. Sau khi mẹ mất, bố bỏ trốn hiện hoàn cảnh của các bé càng thêm khó khăn và éo le.

