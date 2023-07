Sau khi rút súng bắn khiến bố ruột bị trúng nhiều mảnh đạn, đối tượng Đỗ Đức Anh tìm đến nhà người tình nghi ôm bom tự tử.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Người lao động, vào sáng ngày 25/1, Công an huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đang phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ xảy ra tại nhà bà H.T.H (Sinh năm 1979, trú tổ 2, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) khiến 2 người tử vong.

Khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày, người dân trong khu vực nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà bà H. Khi tới xem thì phát hiện có 2 người đã tử vong nên trình báo công an. Tại hiện trường, cơ quan công an xác định danh tính 2 thi thể là bà H. và Đỗ Đức Anh (SN 1980, trú tổ 3, thị trấn Chư Ty). Đối tượng Đỗ Đức Anh là người đang bị Công an huyện Đức Cơ truy bắt vì hành vi nổ súng bắn trọng thương cha ruột vào chiều 22/1.

Hiện trường vụ nổ - Ảnh: Người lao động

Trước đó, theo VOV đưa tin, vào ngày 22/1, gia đình ông Đỗ Văn Được (SN 1946, bố của Đỗ Đức Anh, trú tại tổ 3, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) tổ chức lễ cúng tất niên rồi ăn uống. Tới 17h cùng ngày, giữa Đỗ Đức Anh và em ruột là Đỗ Văn Tình (SN 1991) xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Khi ông Được can ngăn thì cả hai người đã dừng lại.

Đối tượng Đỗ Đức Anh - Ảnh: VOV

Ngay sau đó, Đỗ Văn Tình bỏ đi sang nhà hàng xóm lánh mặt, còn Đỗ Đức Anh vào phòng ngủ lấy khẩu súng hoa cải (loại bắn đạn chùm), lên đạn rồi đi tìm em trai mình nhưng không thấy. Khi trở về nhà, Đỗ Đức Anh thấy ông Được đứng trước cửa, trên tay cầm con dao đang nhìn về phía mình. Đối tượng đã rút súng bắn khiến ông Được bị trúng nhiều mảnh đạn trọng thương, một số mảnh đạn khác găm vào tường. Sau khi gây án, Đỗ Đức Anh mang theo khẩu súng và đạn bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đỗ Đức Anh đã có hai tiền án, gồm án về tội cố ý gây thương tích (năm 2013) và án về tội chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép liệu nổ (năm 2018). Đỗ Đức Anh mới ra tù tháng 9/2020.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-lai-nguoi-dan-ong-ban-cha-ruot-trong-thuong-om-bom-tu-tu-cung-nguoi-tinh-447749.html