Theo báo Công an nhân dân, tại cơ quan Công an, Linh khai là sinh viên một trường tại TP.HCM và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Về động cơ gây án, Linh khai nhận lý do giết hại cha ruột là vì bị cha thường xuyên uống rượu chửi mắng, đối xử không tốt với mẹ con Linh khiến Linh ức chế, tức giận.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, ngụ TP.Bà Rịa) đầu độc cha ruột là ông Tống Hồng Đ. (SN 1968) rồi tạo hiện trường giả, theo Thanh Niên, ngày 23/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam nữ để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Được biết, Linh đã ra tay sát hại cha mình bằng chất độc xyanua.

Gần đây, giữa ông Đ và Linh thường xuyên phát sinh mâu thuẫn và mâu thuẫn ngày càng nghiêm trọng.

Thời gian trước, Linh đi học ở TP.HCM nên ít khi bị cha chửi mắng nhưng do dịch Linh về ở nhà cùng cha mẹ nên bị áp lực về tinh thần.

Do mẹ không có nhà, không ai can ngăn nên Linh và cha không nói chuyện, không nhìn mặt nhau. Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Linh đã nảy sinh ý định sát hại cha nên lên mạng tìm hiểu, nghiên cứu về chất độc xyanua và quyết định đi TP.HCM để mua chất độc mang về cho vào chai nước cha mình thường uống để hại ông.

Đến sáng hôm sau, biết cha đã tử vong, Linh kéo thi thể ông Đ. ra phía sau tường rào rồi mua gạch, xi măng về đắp lên thi thể và xây gạch bịt kín nhằm che giấu hành vi, tạo hiện trường giả. Đồng thời, bịa ra nhiều câu chuyện để kể với người thân nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Tuy nhiên cuối cùng, hành vi của Linh không qua mắt được cơ quan Công an.

Cơ quan Công an cũng đã thu giữ 3 chai nước tại nơi phát hiện tử thi ông Đ., một số tinh thể màu trắng ở thùng rác trước nhà và hiện đã gửi mẫu đi kiểm tra.

Nghi phạm Tống Thị Tùng Linh và hiện trường vụ án

Cũng theo Thanh Niêu, quá trình làm việc với hàng xóm của Linh, lực lượng công an được họ cho biết nhiều tháng qua Linh có dấu hiệu trầm cảm. Lúc làm việc với Linh, lực lượng công an thấy nữ sinh nói chuyện như người mất hồn, khai báo bất nhất, đôi mắt nhìn xa xăm.

Theo Gia đình Việt Nam, nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho biết, hành vi của nghi phạm trong vụ án này là rất tinh vi, tàn nhẫn, mất tính người, vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội.

"Việc cô gái trẻ mới 21 tuổi đã đang tâm sát hại cha mình rồi giấu xác, dựng hiện trường giả bằng cách đốt nhà khiến ai cũng bức xúc, phẫn nộ về hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội, nghịch tử bất hiếu đồng thời là hành vi vi phạm pháp luật hình sự đặc biệt nghiêm trọng", Luật sư Đặng Văn Cường nói.

Chuyên gia pháp lý này cho rằng, hành vi của cô gái này xâm phạm đến nhiều khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ đó là tính mạng con người và quyền sở hữu tài sản. Với hành vi như vậy, cô gái này sẽ phải đối mặt với 2 tội danh là tội Giết người theo khoản 1, điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015, với khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Tội thứ hai là Hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo điều 178 bộ luật hình sự năm 2015, với hình phạt có thể lên đến 20 năm tù.

Hiện, sự việc đang được tiếp tục điều ra, làm rõ.