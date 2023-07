Liên quan đến vụ việc nữ sinh Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, ngụ TP.Bà Rịa) đầu độc cha ruột là ông Tống Hồng Đ. (SN 1968) rồi tạo hiện trường giả, theo Thanh Niên, ngày 23/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam nữ để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Được biết, Linh đã ra tay sát hại cha mình bằng chất độc xyanua.

Nữ sinh trong vụ việc - Ành: Công an nhân dân

Theo báo Công an nhân dân, tại cơ quan Công an, Linh khai là sinh viên một trường tại TP.HCM và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Về động cơ gây án, Linh khai nhận lý do giết hại cha ruột là vì bị cha thường xuyên uống rượu chửi mắng, đối xử không tốt với mẹ con Linh khiến Linh ức chế, tức giận.