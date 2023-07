Nghe em gái kể lại sự việc mâu thuẫn, anh trai rủ thêm hai người bạn đến giải quyết mâu thuẫn. Khi hai nhóm gặp nhau đã cự cãi, hỗn chiến khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Theo Người Lao Động, sáng ngày 24/1, Công an TP Biên Hòa đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai điều tra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên làm 2 người thương vong. Nạn nhân là anh Nguyễn Minh C. (27 tuổi, ngụ Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, đêm 23/1, chị N.V.Đ. (24 tuổi, ngụ phường Tân Biên) bị một nhóm thanh niên ở khu vực phường Hố Nai đánh vì mâu thuẫn trước đó. Nghe em gái kể lại sự việc, anh Nguyễn Minh C. đã rủ thêm 2 người bạn khác tới giải quyết mâu thuẫn với nhóm trên. Hai nhóm sau đó gặp nhau tại tại tổ 87, khu phố 12, phường Hố Nai.

HIện trường vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Theo VietNamNetm tại đây, giữa nhóm của anh Chiến và nhóm thanh niên này xảy ra cự cãi dẫn đến ẩu đả, sự việc khiến anh Chiến bị các đối tượng đâm gục. Sau khi gây án, các đối tượng rời khỏi hiện trường. Nạn nhân sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.

