Thủ tướng: TP.HCM cần đẩy mạnh tiêm vaccine cho trẻ từ 12 -17 tuổi

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị TP.HCM đẩy mạnh triển khai tiêm vaccine cho trẻ 12-17 tuổi để mở cửa lại trường học từ sau tết gắn với an toàn dịch bệnh…

Theo Pháp luật Việt Nam đưa tin, ngày 24/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đã tới thăm hỏi, chúc tết và tặng quà đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế tại Sở Y tế TP.HCM. Tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành quả mà TP.HCM đã đạt được trong năm 2021, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Thủ tướng cũng chia sẻ những khó khăn, mất mát, hy sinh của nhân dân TP do tác động của dịch bệnh.

Theo Thủ tướng, TP.HCM đã đóng góp rất quan trọng vào công tác phòng chống dịch, thay đổi tư duy, biện pháp trong phòng chống dịch, “đi trước đón đầu”, thực hiện các thí điểm có tính chất quyết định trong phòng chống dịch và giữ được bản lĩnh trong lúc khó khăn, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cấp, các ngành, các địa phương. Đến nay, TP.HCM đã trở thành một “TP xanh”. Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc tết các cán bộ ngành y tế TP.HCM - Ảnh: Pháp luật Việt Nam Đề cập đến nhiệm vụ năm 2022, Thủ tướng đề nghị TP.HCM không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, tiếp tục sơ kết, tổng kết thực tiễn để phòng chống dịch tốt hơn, triển khai hiệu quả chương trình tổng thể phòng chống dịch trong năm 2022-2023, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu thần tốc, thần tốc và thần tốc hơn nữa trong việc tiêm vaccine cho toàn bộ đối tượng theo quy định; đẩy mạnh tuyên truyền, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người. Đẩy mạnh triển khai tiêm vaccine cho trẻ 12-17 tuổi để mở cửa lại trường học từ sau tết gắn với an toàn dịch bệnh,… Tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm soát rủi ro, thực hiện hiệu quả chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ. Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong ngành y tế, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đồng thời khuyến khích đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực hệ thống y tế, củng cố y tế cơ sở, y tế dự phòng, củng cố năng lực Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP, phát huy sức mạnh của ngành y tế. Quan tâm, chăm lo cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế của TP. Với các kiến nghị, Thủ tướng đề nghị có văn bản cụ thể, Thủ tướng sẽ giao các cơ quan khẩn trương rà soát, có giải pháp phù hợp.

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