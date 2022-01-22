TP.HCM: Thang máy khách sạn rơi từ tầng 4, một phụ nữ bị chấn thương nặng

Xã hội 22/01/2022 13:50

Vào rạng sáng ngày 22/1, một phụ nữ đã bị đa chấn thương khi bị rơi thang máy từ tầng 4 xuống đất được lực lượng cứu hộ giải cứu đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin chia sẻ từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, vào lúc 5 giờ 8 phút ngày 22/1, nhận được tin báo về tai nạn rơi thang máy tại khách sạn Sen Hồ (số 110/6 đường Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh), Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP.HCM đã điều động Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Tân Phú đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ.

tai nan roi thang may
Lực lượng cứu hộ nỗ lực giải cứu người phụ nữ gặp sự cố trong thang máy - Ảnh: Công an nhân dân

tai nan roi thang may 1
Hiện trường của vụ tai nạn rơi thang máy - Ảnh: Công an nhân dân

Tại hiện trường, thang máy đã rơi từ tầng 4 đến tầng trệt, bên trong có một phụ nữ. Do diện tích thang máy nhỏ, nên công tác cứu hộ đã gặp một chút khó khăn. Lực lượng cứu hộ đã triển khai phá cửa, rồi dùng thang dây, cáng cứu thương đưa nạn nhân ra ngoài. Nạn nhân sau đó đã được Cấp cứu 115 chuyển đến bệnh viện. Nạn nhân bị rơi thang máy tên là N.T.N.H. (SN 1995, ngụ phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức).

tai nan roi thang may 2
Nạn nhân bị chấn thương nặng và chuyển đi bệnh viện cấp cứu - Ảnh: Công an nhân dân

Bên cạnh đó, Công an nhân dân đưa tin, từ phía những người trong khách sạn, chị H bị rơi thang máy từ tầng 4 xuống khu vực tầng trệt, hiện bị thương rất nặng. Xác định sơ bộ, Chị H bị chấn thương nặng vùng cột sống, một số vị trí trên cơ thể bị thương, mất máu và đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Công an quận Tân Phú đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố này.

Xôn xao thông tin bố cắt cổ 2 con rồi tự sát ở Thái Bình, thực hư ra sao?

Xôn xao thông tin bố cắt cổ 2 con rồi tự sát ở Thái Bình, thực hư ra sao?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin người cha ở Thái Bình dùng dao cắt cổ 2 con rồi tự sát gây hoang mang.

Xem thêm
Từ khóa:   Tai nạn rơi thang máy sự việc hi hữu tai nạn bất ngờ

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 39 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 1 giờ 12 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 3 giờ 36 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 42 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số