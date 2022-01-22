TP.HCM: Thang máy khách sạn rơi từ tầng 4, một phụ nữ bị chấn thương nặng

Vào rạng sáng ngày 22/1, một phụ nữ đã bị đa chấn thương khi bị rơi thang máy từ tầng 4 xuống đất được lực lượng cứu hộ giải cứu đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin chia sẻ từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, vào lúc 5 giờ 8 phút ngày 22/1, nhận được tin báo về tai nạn rơi thang máy tại khách sạn Sen Hồ (số 110/6 đường Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh), Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP.HCM đã điều động Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Tân Phú đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ.

Lực lượng cứu hộ nỗ lực giải cứu người phụ nữ gặp sự cố trong thang máy - Ảnh: Công an nhân dân

Hiện trường của vụ tai nạn rơi thang máy - Ảnh: Công an nhân dân

Tại hiện trường, thang máy đã rơi từ tầng 4 đến tầng trệt, bên trong có một phụ nữ. Do diện tích thang máy nhỏ, nên công tác cứu hộ đã gặp một chút khó khăn. Lực lượng cứu hộ đã triển khai phá cửa, rồi dùng thang dây, cáng cứu thương đưa nạn nhân ra ngoài. Nạn nhân sau đó đã được Cấp cứu 115 chuyển đến bệnh viện. Nạn nhân bị rơi thang máy tên là N.T.N.H. (SN 1995, ngụ phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức).

Nạn nhân bị chấn thương nặng và chuyển đi bệnh viện cấp cứu - Ảnh: Công an nhân dân

Bên cạnh đó, Công an nhân dân đưa tin, từ phía những người trong khách sạn, chị H bị rơi thang máy từ tầng 4 xuống khu vực tầng trệt, hiện bị thương rất nặng. Xác định sơ bộ, Chị H bị chấn thương nặng vùng cột sống, một số vị trí trên cơ thể bị thương, mất máu và đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Công an quận Tân Phú đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố này.

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