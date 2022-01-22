Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin người cha ở Thái Bình dùng dao cắt cổ 2 con rồi tự sát gây hoang mang.

Vào tối ngày 2111, trên mạng xã hội Facebook bất ngờ lan truyền một đoạn clip không rõ nội dung được cho là quay tại huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) với thông tin "bố cắt cổ 2 con rồi tự tử". Cụ thể, dựa theo nội dung trong clip, ở phía xa người quay có một số người đang giằng co nhau dưới mưa. Sau khi clip này được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều tài khoản Facebook khác tiếp tục thông tin rằng, người bố, là chủ cửa hàng làm bánh ở gần một Trường THPT trên địa bàn Quỳnh Côi, đã dùng dao cắt cổ 2 con rồi sau đó tiếp tục cắt cổ mình để tự tử. Chính vì vậy, thông tin trên được nhiều người chia sẻ khiến dư luận hoang mang.

Thông tin bố cứa cổ 2 con rồi tự tử là sai sự thật - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, theo chia sẻ thông tin từ VTC News, vào sáng 22/1, lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Phụ cho biết, thông tin nêu trên là sai sự thật. Lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Phụ chia sẻ: "Ngay tối 21/1, Công an huyện đã truy tìm và yêu cầu người đăng tải thông tin sai sự thật trên phải gỡ bỏ. Đồng thời sáng 22/1, đơn vị triệu tập người này lên Công an huyện làm việc". Ông Vũ Đức Long, Chủ tịch UBND TT.Quỳnh Côi cho biết thực hư của vụ việc là người bố có mắng mỏ, làm xây xước nhẹ hai con vì không hài lòng với sự nghịch ngợm của con trẻ. Cụ thể, do cháu bé khoảng 4 tuổi nghịch ngợm, ông bố bắt phạt khiến đứa trẻ khóc. Người bố chạy xuống nhà cầm dao làm con trai và con gái bị xước nhẹ phần da. Đồng thời, trong những phút giây nóng giận, người bố này sau đó chạy ra lề đường rồi dùng dao dọa sẽ cắt cổ mình tự tử nhưng rất may hàng xóm đến can ngăn kịp thời.

Đoạn clip được cho là người bố ở Thái Bình định tự tử sau khi sát hại 2 con được lan truyền trên mạng xã hội Facebook - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh đó, báo Thanh niên đưa tin, lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Phụ cũng khẳng định người tung tin thất thiệt này sẽ bị xử phạt. Ông cho biết: "Vụ việc là do người bố nóng giận trong lúc dạy con khiến hai con bị xước da. Đây là việc trong gia đình, các tài khoản trên mạng xã hội đưa không chính xác gây hoang mang và ảnh hưởng đến tâm lý gia đình họ. Chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý những đối tượng đăng tin không chính xác".

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