Thông tin bố cứa cổ 2 con rồi tự tử là sai sự thật - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, theo chia sẻ thông tin từ VTC News, vào sáng 22/1, lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Phụ cho biết, thông tin nêu trên là sai sự thật. Lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Phụ chia sẻ: "Ngay tối 21/1, Công an huyện đã truy tìm và yêu cầu người đăng tải thông tin sai sự thật trên phải gỡ bỏ. Đồng thời sáng 22/1, đơn vị triệu tập người này lên Công an huyện làm việc".

Ông Vũ Đức Long, Chủ tịch UBND TT.Quỳnh Côi cho biết thực hư của vụ việc là người bố có mắng mỏ, làm xây xước nhẹ hai con vì không hài lòng với sự nghịch ngợm của con trẻ. Cụ thể, do cháu bé khoảng 4 tuổi nghịch ngợm, ông bố bắt phạt khiến đứa trẻ khóc. Người bố chạy xuống nhà cầm dao làm con trai và con gái bị xước nhẹ phần da. Đồng thời, trong những phút giây nóng giận, người bố này sau đó chạy ra lề đường rồi dùng dao dọa sẽ cắt cổ mình tự tử nhưng rất may hàng xóm đến can ngăn kịp thời.