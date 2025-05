Rau cải thìa có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, ai nên ăn thường xuyên?

Tốt cho hệ miễn dịch: Rau cải thìa là một nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, đóng vai trò then chốt trong việc tăng cường hệ thống miễn dịch. Vitamin C giúp kích thích sản xuất tế bào bạch cầu, những "chiến binh" bảo vệ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn và virus.

Hỗ trợ giảm cân hiệu quả: Rau cải thìa là một loại rau ít calo và giàu chất xơ. Việc bổ sung rau cải thìa vào chế độ ăn uống có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, giảm lượng calo tổng thể tiêu thụ và hỗ trợ quá trình giảm cân một cách lành mạnh.