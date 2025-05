Dự báo thời tiết ngày mai (8/5/2025): Cả nước nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

Theo thông tin từ báo Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia dự báo, Nam Bộ sẽ chính thức bước vào mùa mưa vào giữa tháng 5. Từ cuối tháng 4, một số nơi như Kiên Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp và các tỉnh miền Đông Nam Bộ đã xuất hiện mưa chuyển mùa. Gió mùa Tây Nam bắt đầu hoạt động từ ngày 6/5, đánh dấu sự chuyển từ mùa khô sang mùa mưa, nhưng ban ngày vẫn có nắng nóng, mưa rào chủ yếu vào chiều tối và đêm.

Dự kiến từ ngày 12/5, mưa sẽ tăng cả về lượng và cường độ, giúp giảm nhiệt độ so với tháng 4. Nhiệt độ trung bình tháng 5 dao động từ 28,5-30 độ C, cao nhất khoảng 32-36 độ C ở miền Đông và 31-34 độ C ở miền Tây.