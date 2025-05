Tin MỚI NHẤT về đợt không khí lạnh cuối mùa gây mưa rào khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định khoảng chiều tối 9-10/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ đón đợt không khí lạnh cuối mùa với cường độ yếu gây mưa rào ở nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa to, kết thúc đợt nắng nóng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 7/5, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C, nhiều nơi chiều tối có mưa rào và dông. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Theo dự báo, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định khoảng chiều tối 9-10/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ đón đợt không khí lạnh cuối mùa với cường độ yếu gây mưa rào ở nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa to, kết thúc đợt nắng nóng. Khoảng ngày 11/5, mưa ở các khu vực này giảm dần.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 7/5:

Hà Nội có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 33-35 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 22-26 độ C, cao nhất 32-38 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 23-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 35-38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 34-37 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất 20-24 độ C, cao nhất 31-35 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-35 độ C.

